1.845 Warga Surabaya Turun Desil Usai Verifikasi Dinsos

JawaPos.com - Sebanyak 1.845 dari 3.283 pengaduan terkait peringkat desil di Kota Surabaya berhasil diturunkan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Penurunan desil itu dilakukan usai Dinas Sosial Kota Surabaya melakukan verifikasi ulang kepada masyarakat dang datanya diadukan.

Langkah ini untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran, sekaligus memperbarui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) secara berkala.

Kadinsos Kota Surabaya Antiek Sugiharti menyampaikan, pada triwulan III 2026 terdapat 3.283 aduan desil yang masuk melalui mekanisme sanggahan.

Hasil pemutakhiran tersebut kemudian diusulkan kepada pemerintah pusat sebagai bahan penyesuaian pemeringkatan desil.

"Dari total 3.283 aduan sanggahan, itu yang naik desilnya ada 345. Yang turun desilnya ada di 1.845 dan ada yang tetap itu di 1.093," ujar Antiek, Senin (7/9).

Antiek menegaskan, pihaknya bertugas untuk verifikasi lapangan dan menyampaikan usulan pemutakhiran.

Sementara itu, proses akhir pemeringkatan desil menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"Kami sudah cek, tapi hasilnya (desil) ada yang masih tetap. Nah, itu tadi bahwa kami mengusulkan, menyampaikan, tetapi proses pendesilnya menjadi kewenangan di pusat," katanya.