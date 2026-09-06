BMKG Ungkap Angin Kencang Intai Belasan Daerah di Jatim, Surabaya Termasuk

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda mengungkapkan peringatan dini angin kencang mengintai belasan daerah di Jatim pada Minggu (6/9). Masyarakat yang menikmati libur akhir pekan di luar rumah diminta waspada ancaman cuaca ekstrem tersebut.

Berdasarkan rilis infografis peringatan dini dari BMKG Juanda, peringatan ini berlaku untuk 13 kabupaten dan kota. Daerah tersebut meliputi Bangkalan, Bojonegoro, Jombang, Kediri, Kota Probolinggo, Surabaya, Lamongan, Nganjuk, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, dan Sumenep.

Selain angin kencang, BMKG juga memperkirakan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Tapal Kuda. Wilayah tersebut mencakup Banyuwangi dan Jember.