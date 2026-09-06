BMKG Ungkap Angin Kencang Intai Belasan Daerah di Jatim, Surabaya Termasuk

Ilustrasi angin kencang cuaca ekstrem. (BMKG/Antara)
JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda mengungkapkan peringatan dini angin kencang mengintai belasan daerah di Jatim pada Minggu (6/9). Masyarakat yang menikmati libur akhir pekan di luar rumah diminta waspada ancaman cuaca ekstrem tersebut.
Berdasarkan rilis infografis peringatan dini dari BMKG Juanda, peringatan ini berlaku untuk 13 kabupaten dan kota. Daerah tersebut meliputi Bangkalan, Bojonegoro, Jombang, Kediri, Kota Probolinggo, Surabaya, Lamongan, Nganjuk, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, dan Sumenep.
Selain angin kencang, BMKG juga memperkirakan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Tapal Kuda. Wilayah tersebut mencakup Banyuwangi dan Jember.
BMKG Juanda mengingatkan bahwa peringatan dini ini menunjukkan nilai akumulasi harian tertinggi di tingkat kabupaten/kota. Masyarakat yang ingin informasi cuaca lebih detail hingga kecamatan atau desa disarankan memantaunya di situs resmi atau media sosial BMKG. (*)
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda
Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!
Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang
Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung
Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan
Santri Cilik Tegur Bacaan Alquran Nusron Wahid: Ayat Alquran Jangan Diacak-acak!
Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Brentford vs Sunderland di Liga Inggris: The Bees Berpeluang Gasak Tim Tamu!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa