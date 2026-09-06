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Dadang Kurnia
Minggu, 6 September 2026 | 16.29 WIB

BMKG Ungkap Angin Kencang Intai Belasan Daerah di Jatim, Surabaya Termasuk

Ilustrasi angin kencang cuaca ekstrem. (BMKG/Antara) - Image

Ilustrasi angin kencang cuaca ekstrem. (BMKG/Antara)

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda mengungkapkan peringatan dini angin kencang mengintai belasan daerah di Jatim pada Minggu (6/9). Masyarakat yang menikmati libur akhir pekan di luar rumah diminta waspada ancaman cuaca ekstrem tersebut.

Berdasarkan rilis infografis peringatan dini dari BMKG Juanda, peringatan ini berlaku untuk 13 kabupaten dan kota. Daerah tersebut meliputi Bangkalan, Bojonegoro, Jombang, Kediri, Kota Probolinggo, Surabaya, Lamongan, Nganjuk, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, dan Sumenep.

Selain angin kencang, BMKG juga memperkirakan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Tapal Kuda. Wilayah tersebut mencakup Banyuwangi dan Jember.

BMKG Juanda mengingatkan bahwa peringatan dini ini menunjukkan nilai akumulasi harian tertinggi di tingkat kabupaten/kota. Masyarakat yang ingin informasi cuaca lebih detail hingga kecamatan atau desa disarankan memantaunya di situs resmi atau media sosial BMKG. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
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