Satu Poin Berharga Persebaya Surabaya! Tahan Imbang Bhayangkara FC 1-1 di Bandar Lampung

Yann Mabella mencetak gol untuk Persebaya Surabaya saat menghadapi Bhayangkara FC pada pekan pertama Super League 2026/2027. (Persebaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya mengawali Super League 2026/2027 dengan membawa pulang satu poin setelah menahan imbang Bhayangkara FC 1-1 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Sabtu (5/9) sore.
Yann Mabella membawa Green Force unggul lebih dulu pada menit ke-12 sebelum Allano Brendon de Souza Lima menyamakan skor pada menit ke-60.
Pertandingan pekan pertama Super League 2026/2027 tersebut dimulai pukul 15.30 WIB.
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Persebaya Surabaya langsung menghadapi tekanan Bhayangkara FC sejak awal laga, tetapi mampu memanfaatkan peluang yang didapat untuk membuka keunggulan lebih dahulu.
Bhayangkara FC menciptakan sejumlah ancaman pada menit-menit awal melalui I Made Andhika Pradana Wijaya, Kevin Sibille, Moussa Sidibe, dan Jefferson Brenes Rojas.
Namun, beberapa percobaan tuan rumah belum mampu mengubah skor karena tembakan mereka diblok pemain bertahan atau melebar dari sasaran.
Persebaya Surabaya justru berhasil mencuri gol pada menit ke-12.
Yann Mabella mencatatkan namanya di papan skor setelah menerima peluang yang dibangun melalui Rachmat Irianto, sehingga Green Force unggul 1-0 ketika pertandingan baru berjalan 12 menit.
Keunggulan tersebut membuat Persebaya Surabaya semakin percaya diri dalam mengembangkan permainan.
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Jawa Pos
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