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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 5 September 2026 | 23.34 WIB

Yann Mabella Gacor! Persebaya Surabaya Ungguli Bhayangkara FC 1-0 di Babak Pertama

Yann Mabella membawa Persebaya Surabaya unggul 1-0 atas Bhayangkara FC pada babak pertama pekan pertama Super League 2026/2027. (Persebaya) - Image

Yann Mabella membawa Persebaya Surabaya unggul 1-0 atas Bhayangkara FC pada babak pertama pekan pertama Super League 2026/2027. (Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya unggul 1-0 atas Bhayangkara FC pada babak pertama pekan pertama Super League 2026/2027 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Sabtu (5/9/2026).

Gol cepat Yann Mabella pada menit ke-12 menjadi pembeda setelah memanfaatkan assist Rachmat Irianto dalam pertandingan yang berlangsung mulai pukul 15.30 WIB tersebut.

Persebaya Surabaya langsung mendapat tekanan dari Bhayangkara FC pada awal pertandingan.

Tuan rumah menciptakan sejumlah peluang dalam rentang menit kedelapan hingga ke-10 melalui I Made Andhika Pradana Wijaya, Kevin Sibille, Moussa Sidibe, dan Jefferson Brenes Rojas.

I Made Andhika sempat melepaskan tembakan pada menit kedelapan, tetapi bola masih mampu diblok pemain bertahan Persebaya Surabaya.

Berselang satu menit, Kevin Sibille mengarahkan tembakan tepat sasaran, sedangkan Jefferson Brenes Rojas mencoba peruntungannya pada menit ke-10 meski bola belum menemui target.

Tekanan Bhayangkara FC justru dibalas Persebaya Surabaya dengan gol pada menit ke-12. Yann Mabella mencatatkan namanya di papan skor setelah melepaskan tembakan tepat sasaran yang membawa Green Force unggul 1-0.

Gol tersebut tidak lepas dari peran Rachmat Irianto. Pemain Persebaya Surabaya itu menciptakan peluang sekaligus memberikan assist untuk Yann Mabella yang berhasil mengubah momentum pertandingan hanya dalam waktu singkat.

Keunggulan 1-0 membuat Persebaya Surabaya semakin percaya diri dalam membangun serangan.

Editor: Banu Adikara
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