Cuaca Jatim 6 September: Banyuwangi Hujan Ringan, Suhu Mojokerto Tembus 35 Derajat

Ilustrasi cuaca cerah. (Pexels/Tahir Shaw)
JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda merilis infografis terbaru prakiraan cuaca Jawa Timur untuk Minggu (6/9/2026).
Berdasarkan data yang dirilis, cuaca di sebagian besar kabupaten/ kota di Jatim masih didominasi cuaca cerah sejak siang hingga malam hari.
Kabupaten Banyuwangi menjadi satu-satunya daerah yang diprakirakan bakal diguyur hujan ringan. Hujan ringan di ujung timur Pulau Jawa diprediksi mulai turun pada siang dan berlangsung hingga sore hari.
Bagi masyarakat yang berencana mengisi akhir pekan dengan kegiatan di luar rumah pada siang hari, sejumlah daerah diprakirakan bakal merasakan paparan suhu yang cukup terik.
Suhu udara tertinggi pada hari ini diprakirakan melanda Kota Mojokerto, yang bisa menembus 35 derajat celcius. Disusul Bojonegoro, Jombang, Kota Pasuruan, Lamongan, Sampang, Situbondo, dan Sumenep dengan suhu maksimal mencapai 34 derajat celcius.
BMKG juga mencatat adanya kecepatan angin yang cukup tinggi di wilayah Kabupaten Nganjuk, yang diprakirakan mencapai 41,1 kilometer per jam. Wilayah lain seperti Ngawi dan Kota Kediri juga mencatatkan kecepatan angin di atas 30 kilometer per jam.
BMKG Juanda mengingatkan, peringatan dini cuaca ini menunjukkan nilai akumulasi harian paling tinggi dalam cakupan kabupaten/ kota.
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Jawa Pos
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