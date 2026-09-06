Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Dadang Kurnia
Minggu, 6 September 2026 | 17.33 WIB

Cuaca Jatim 6 September: Banyuwangi Hujan Ringan, Suhu Mojokerto Tembus 35 Derajat

Ilustrasi cuaca cerah. (Pexels/Tahir Shaw) - Image

Ilustrasi cuaca cerah. (Pexels/Tahir Shaw)

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda merilis infografis terbaru prakiraan cuaca Jawa Timur untuk Minggu (6/9/2026).

Berdasarkan data yang dirilis, cuaca di sebagian besar kabupaten/ kota di Jatim masih didominasi cuaca cerah sejak siang hingga malam hari.

Kabupaten Banyuwangi menjadi satu-satunya daerah yang diprakirakan bakal diguyur hujan ringan. Hujan ringan di ujung timur Pulau Jawa diprediksi mulai turun pada siang dan berlangsung hingga sore hari.

Bagi masyarakat yang berencana mengisi akhir pekan dengan kegiatan di luar rumah pada siang hari, sejumlah daerah diprakirakan bakal merasakan paparan suhu yang cukup terik.

Suhu udara tertinggi pada hari ini diprakirakan melanda Kota Mojokerto, yang bisa menembus 35 derajat celcius. Disusul Bojonegoro, Jombang, Kota Pasuruan, Lamongan, Sampang, Situbondo, dan Sumenep dengan suhu maksimal mencapai 34 derajat celcius.

BMKG juga mencatat adanya kecepatan angin yang cukup tinggi di wilayah Kabupaten Nganjuk, yang diprakirakan mencapai 41,1 kilometer per jam. Wilayah lain seperti Ngawi dan Kota Kediri juga mencatatkan kecepatan angin di atas 30 kilometer per jam.

BMKG Juanda mengingatkan, peringatan dini cuaca ini menunjukkan nilai akumulasi harian paling tinggi dalam cakupan kabupaten/ kota.

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
BMKG Ungkap Angin Kencang Intai Belasan Daerah di Jatim, Surabaya Termasuk - Image
Surabaya Raya

BMKG Ungkap Angin Kencang Intai Belasan Daerah di Jatim, Surabaya Termasuk

Minggu, 6 September 2026 | 16.29 WIB

Sistem Desil dan Kontroversi Kemiskinan, Ini Penjelasan Legislator Jatim - Image
Berita Daerah

Sistem Desil dan Kontroversi Kemiskinan, Ini Penjelasan Legislator Jatim

Sabtu, 5 September 2026 | 01.34 WIB

Waspada Monkey Pox, Balai Karantina Jatim Perketat Pengawasan Lalu Lintas Monyet - Image
Berita Daerah

Waspada Monkey Pox, Balai Karantina Jatim Perketat Pengawasan Lalu Lintas Monyet

Rabu, 2 September 2026 | 02.40 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda - Image
1

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda

2

Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!

3

Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang

4

Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin

5

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung

6

Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan

7

Santri Cilik Tegur Bacaan Alquran Nusron Wahid: Ayat Alquran Jangan Diacak-acak!

8

Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin

9

Prediksi Skor Brentford vs Sunderland di Liga Inggris: The Bees Berpeluang Gasak Tim Tamu!

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore