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Jumat, 4 September 2026 | 17.13 WIB

Jasa Marga Perbaiki Ruas Tol Gempol-Pasuruan, Cek Jadwal dan Titik Lokasinya

Pekerja melakukan perbaikan di ruas jalan Tol Gempol-Pasuruan. (Dok. PT Jasamarga Gempol Pauruan) - Image

Pekerja melakukan perbaikan di ruas jalan Tol Gempol-Pasuruan. (Dok. PT Jasamarga Gempol Pauruan)

JawaPos.com - PT Jasamarga Gempol Pasuruan (PT JGP) melakukan perbaikan rutin ruas tol Gempol Pasuruan.

Perbaikan itu berupa rekonstruksi perkerasan jalan yang dijadwalkan berlangsung sejak 26 Agustus hingga 15 September 2026.

General Manager Teknik dan Operasi PT JGP, Leonardo Chandra menjelaskan, perbaikan dilakukan untuk memastikan kondisi jalan tetap memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Langkah ini sekaligus menjadi bentuk antisipasi pengelola dalam menghadapi datangnya musim hujan.

"Dalam dua pekan ini kita awali perbaikan di lajur arah Surabaya (jalur B), kemudian akan dilanjutkan pada pekan kedua di lajur arah Probolinggo (jalur A)" kata Leonardo melalui siaran tertulisnya, Jumat (4/9).

Ia menjelaskan, pengerjaan yang dilakukan mencakup pengamanan area, pembesian, pengecoran, hingga perawatan beton (curing) untuk mengoptimalkan pengerasan.

Selama proses pengerjaan, lajur yang diperbaiki akan ditutup sementara dan tidak bisa dilintasi kendaraan.

Meski demikian, pengguna jalan tetap bisa melintas di lajur lainnya, karena lajur lainnya dipastikan tetap dibuka dan difungsikan secara normal.

Meski demikian, para pengendara diimbau untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan mengikuti arahan petugas di lapangan.

Berikut rincian titik dan jadwal perbaikan jalan di ruas Tol Gempol-Pasuruan:

Editor: Bayu Putra
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