Komplotan Jambret Kalung Emas di Surabaya Beraksi hingga Sidoarjo, Polisi Ungkap Modusnya

Ilustrasi jambret
JawaPos.com - Polisi membongkar komplotan penjambret kalung emas yang diduga berulang kali beraksi di sejumlah wilayah Surabaya hingga Sidoarjo.
Empat pria diamankan Unit Reskrim Polsek Sukolilo setelah aksi terakhir mereka terekam kamera pengawas.
Keempatnya yakni RPHA (27), MPALW alias WY (26), RI (25), dan RM (38). Tiga tersangka pertama merupakan warga Tembok Dukuh, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan.
Sementara RM tercatat sebagai warga Sawahan Baru, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan.
Dari pemeriksaan sementara, polisi mendapati komplotan tersebut tidak terpaku pada satu lokasi. Mereka berkeliling mencari korban, termasuk hingga wilayah Kabupaten Sidoarjo.
Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto mengatakan, para tersangka juga memiliki pola tersendiri ketika menjalankan aksinya. Mereka bergantian menjadi eksekutor maupun orang yang bertugas mengawasi situasi.
“Setelah mendapatkan target, mereka berbagi dan berganti pasangan atau peran,” kata Hadi, Kamis (3/9).
Menurut dia, salah satu pelaku bertugas mendekati dan memepet korban. Pelaku lainnya kemudian mengambil perhiasan yang dikenakan korban.
Ada pula anggota komplotan yang berperan sebagai pengawas. Tugasnya membayang-bayangi korban sekaligus memastikan kondisi sekitar agar rekannya bisa melarikan diri setelah beraksi.
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Jawa Pos
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