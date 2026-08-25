Jambret Spesialis Kalung di Surabaya Ditangkap, Raup Nyaris Rp 100 Juta dari 9 Lokasi

Polisi menangkap SY (28) warga Pegirian, Semampir, Surabaya, yang diduga menjadi pelaku pencurian dengan kekerasan dengan sasaran perhiasan emas. (Instagram @luthfie.daily)
JawaPos.com - Polisi baru saja menangkap SY (28) warga Pegirian, Semampir, Surabaya, yang diduga menjadi pelaku pencurian dengan kekerasan dengan sasaran perhiasan emas.
Dari hasil penyidikan, SY diduga telah beraksi di sembilan lokasi berbeda di Kota Surabaya, dengan total keuntungan nyaris Rp 100 juta.
Surabaya Timur menjadi wilayah yang paling sering disasar, termasuk sejumlah jalan yang dikenal ramai dan berada di kawasan permukiman elite.
Aksi terakhir SY dilakukan di Jalan Kejawan Putih Tambak, Mulyorejo, Surabaya, pada Senin (15/6) sekitar pukul 08.30 WIB.
Kali ini, korbannya adalah S, 44, warga Perumahan Cluster San Diego, Pakuwon City.
Saat itu, korban baru selesai berbelanja di Pasar yang ada di Jalan Kejawan Putih Tambak.
Ketika hendak masuk ke mobil, SY diduga mendekati korban dari belakang dan menarik paksa kalung yang dikenakannya.
Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto mengatakan, setelah berhasil mengambil perhiasan korban, pelaku langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda PCX berwarna putih.
“Modus operandi pelaku melakukan pencurian disertai kekerasan dengan cara menarik paksa kalung milik korban,” kata Hadi, Selasa (25/8).
Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp 10 juta. Kasus itu kemudian dilaporkan ke Polsek Mulyorejo pada Jumat (17/7).
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