Gagalkan Jambret di CFD Rasuna Said, Petugas Dishub dapat Penghargaan

Sebanyak empat petugas Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mendapatkan penghargaan setelah menggagalkan penjambretan dengan senjata tajam saat berlangsungnya Car Free Day (CFD)di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

"Pada pagi hari ini, kami datang ke sini juga khusus untuk memberikan apresiasi kepada para petugas Suku Dinas Jakarta Selatan dan UP (Unit Pengelola) Parkir yang telah menyelamatkan masyarakat, yaitu lansia beserta cucunya dari penjambretan pada saat Car Free Day (CFD) kemarin," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin kepada waRawan di Kantor Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan, Senin.

Dia mengatakan saat itu, terdapat empat petugas yang melaksanakan tugas tersebut. Oleh karena itu, pihaknya memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para petugas yang sigap, penuh integritas, dan bertanggung jawab tersebut.

"Kita tidak hanya mengatur lalu lintas di jalan, namun juga bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang membutuhkan di jalan. Oleh karenanya, kita tidak hanya cepat sigap dalam bekerja, namun juga cepat dan sigap dalam kepedulian kepada masyarakat," ujar Budi.

Dia pun menegaskan komitmen Dinas Perhubungan DKI untuk selalu hadir memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Ke depannya, pihaknya berupaya mengajukan anggaran untuk penyediaan rompi anti tusuk bagi petugas yang berada di lapangan dalam rangka memberikan keselamatan.

Budi mengingatkan kepada para petugas agar tidak pernah lelah memberikan yang terbaik serta rasa aman kepada masyarakat.