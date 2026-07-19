Jambret Bersenjata Celurit Beraksi di CFD Rasuna Said, Pelarian Berakhir saat Motor Terjatuh

JawaPos.com - Komplotan jambret bersenjata celurit beraksi saat Car Free Day (CFD) Rasuna Said, Setia Budi, Jakarta Selatan, Minggu (19/7) pagi. Aksi tersebut berhasil digagalkan petugas Dinas Perhubungan bersama warga, yang sigap ketika mendengar teriakan "jambret" dari korban.

Pelarian pelaku berakhir gagal setelah sepeda motor yang dikendarainya terjatuh di tengah kondisi lalu lintas yang padat. Pelaku kemudian diamankan petugas Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Selatan, sementara seorang rekannya berhasil melarikan diri.

Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan, Bernad Octavianus Pasaribu, mengatakan empat personel Dishub yang sedang bertugas di sekitar lokasi mendengar teriakan warga yang menjadi korban penjambretan.