Esteban Andrada Terancam Sanksi Berat Usai Insiden Pemukulan di Laga Divisi Segunda

Kiper Real Zaragoza, Esteban Andrada, terancam hukuman panjang setelah insiden pemukulan dalam laga panas kontra Huesca di Segunda Division.
JawaPos.com - Situasi panas di penghujung musim Segunda Division benar-benar memakan korban. Real Zaragoza kini harus bersiap kehilangan sosok penting di bawah mistar, Esteban Andrada, setelah insiden kontroversial yang terjadi dalam laga krusial melawan Huesca.
Dalam pertandingan yang berakhir dengan kekalahan 0-1 tersebut, tensi memang sudah tinggi sejak awal. Namun, drama sesungguhnya baru meledak di masa injury time. Saat Zaragoza mati-matian mencari gol penyeimbang, Andrada justru kehilangan kendali.
Kiper asal Argentina itu awalnya menerima kartu kuning kedua usai mendorong Jorge Pulido hingga terjatuh. Tapi masalah tak berhenti di situ.
Melansir Mundo Deportivo, dalam momen tidak pantas tersebut, Andrada justru berlari dan melayangkan pukulan yang mendarat telak ke rahang sang bek. Hasilnya? Kartu merah langsung dan bukan cuma satu.
Insiden itu memicu keributan massal di lapangan. Dua pemain lain ikut diusir, yakni Dani Tasende dari Zaragoza dan Dani Jimenez dari kubu Huesca, yang terpancing emosi dan membalas dengan aksi serupa. Situasi berubah dari laga hidup-mati jadi ajang adu emosi.
Dampaknya jelas serius. Berdasarkan regulasi Federasi Sepak Bola Spanyol, aksi kekerasan seperti ini bisa berujung pada sanksi hingga 12 pertandingan. Artinya, Zaragoza berpotensi kehilangan Andrada untuk waktu yang cukup lama.
Pihak klub pun bergerak cepat dengan merilis pernyataan resmi dan menyampaikan permintaan maaf.
“Pada momen-momen terakhir pertandingan SD Huesca – Real Zaragoza yang dimainkan Minggu ini di El Alcoraz, kita menyaksikan gambar-gambar yang tidak pantas untuk olahraga ini dan seharusnya tidak pernah terjadi. Peristiwa-peristiwa ini tidak mewakili nilai-nilai Real Zaragoza atau Zaragoza, yang sepanjang sejarahnya telah dicirikan oleh kemuliaan, keberanian, dan rasa hormat kepada lawan.”
“Kami adalah contoh dan panutan bagi banyak penggemar, terutama anak laki-laki dan perempuan, yang di setiap pertandingan menyemangati kami dan bercita-cita untuk suatu hari nanti menjadi salah satu idola mereka. Itulah mengapa gambar-gambar yang tidak pantas ini seharusnya tidak pernah diproduksi.”
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!