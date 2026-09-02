SPPG Kalitengah Sudah Kantongi SLHS, BGN Tetap Investigasi Bahan Baku MBG

JawaPos.com - Badan Gizi Nasional (BGN) masih menginvestigasi bahan baku yang digunakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah yang berada di Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo.

Langkah itu dilakukan setelah ratusan siswa dan santri diduga mengalami keracunan. Mereka keracunan usai menyantap Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur, Teguh Bayu Wibowo mengatakan pihaknya belum dapat memastikan sumber dugaan keracunan. Salah satu fokus pemeriksaan adalah bahan baku dari SPPG Kalitengah.

"Memang dari Dinas Kesehatan sudah ada sertifikat laik dan lain-lain, tetapi kan ada juga mungkin dari makanan, ada mungkin dari operasional, kita tidak tahu," kata Teguh saat ditemui di SPPG Kalitengah, Sidoarjo, Rabu (2/9).

Menurut dia, kondisi pengolahan makanan di SPPG Kalitengah telah dinyatakan layak. Tempat tersebut juga sudah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan sertifikat halal.

Namun, keberadaan sertifikat tersebut tidak langsung menjawab penyebab keracunan. BGN masih perlu memastikan kondisi bahan baku pada menu MBG.

"Hanya saja kan bahan baku itu bagaimana, itu perlunya investigasi dan hasil lab nantinya. Jadi kami masih menunggu hasil lab. Kami tidak bisa berbicara banyak perihal ini," ujarnya.

Menu MBG yang dibagikan pada Selasa (1/9) kepada siswa dan santri. Isinya nasi, telur orak-arik bumbu bali, tumis buncis, dan tempe bumbu bali.