Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Ardini Pramitha
Kamis, 3 September 2026 | 01.52 WIB

SPPG Kalitengah Sudah Kantongi SLHS, BGN Tetap Investigasi Bahan Baku MBG

SPPG Kalitengah di Sidoarjo. (Ardini Pramitha/JawaPos.com) - Image

SPPG Kalitengah di Sidoarjo. (Ardini Pramitha/JawaPos.com)

JawaPos.com - Badan Gizi Nasional (BGN) masih menginvestigasi bahan baku yang digunakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah yang berada di Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo.

Langkah itu dilakukan setelah ratusan siswa dan santri diduga mengalami keracunan. Mereka keracunan usai menyantap Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur, Teguh Bayu Wibowo mengatakan pihaknya belum dapat memastikan sumber dugaan keracunan. Salah satu fokus pemeriksaan adalah bahan baku dari SPPG Kalitengah.

"Memang dari Dinas Kesehatan sudah ada sertifikat laik dan lain-lain, tetapi kan ada juga mungkin dari makanan, ada mungkin dari operasional, kita tidak tahu," kata Teguh saat ditemui di SPPG Kalitengah, Sidoarjo, Rabu (2/9).

Menurut dia, kondisi pengolahan makanan di SPPG Kalitengah telah dinyatakan layak. Tempat tersebut juga sudah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan sertifikat halal.

Namun, keberadaan sertifikat tersebut tidak langsung menjawab penyebab keracunan. BGN masih perlu memastikan kondisi bahan baku pada menu MBG.

"Hanya saja kan bahan baku itu bagaimana, itu perlunya investigasi dan hasil lab nantinya. Jadi kami masih menunggu hasil lab. Kami tidak bisa berbicara banyak perihal ini," ujarnya.

Menu MBG yang dibagikan pada Selasa (1/9) kepada siswa dan santri. Isinya nasi, telur orak-arik bumbu bali, tumis buncis, dan tempe bumbu bali.

Teguh mengatakan dugaan keracunan masih dalam proses investigasi BGN. BGN belum menunjuk bahan atau menu tertentu sebagai penyebab keracunan sebelum hasil laboratorium keluar.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
516 Santri-Siswa Keracunan usai Makan MBG, Kepala SPPG Kalitengah Sidoarjo Minta Maaf - Image
Surabaya Raya

516 Santri-Siswa Keracunan usai Makan MBG, Kepala SPPG Kalitengah Sidoarjo Minta Maaf

Rabu, 2 September 2026 | 20.11 WIB

BGN Suspend Operasional SPPG Kalitengah Sidoarjo Usai Ratusan Siswa Diduga Keracunan - Image
Surabaya Raya

BGN Suspend Operasional SPPG Kalitengah Sidoarjo Usai Ratusan Siswa Diduga Keracunan

Rabu, 2 September 2026 | 19.36 WIB

BGN Hentikan Sementara Operasional SPPG Kalitengah Sidoarjo Imbas Keracunan MBG - Image
Surabaya Raya

BGN Hentikan Sementara Operasional SPPG Kalitengah Sidoarjo Imbas Keracunan MBG

Rabu, 2 September 2026 | 18.03 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!

2

Prediksi Skor Lecce vs Roma di Liga Italia: Misi I Giallorossi Curi 3 Poin di Stadio Via del Mare!

3

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

4

Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II

5

Prediksi Skor Celta Vigo vs Athletic Bilbao: Masih Tumpul, Los Leones Terancam Gagal Menang Lagi

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa

10

Pemerintah Tutup Permanen 455 SPPG Karena Tak Penuhi SLHS, Ini Data Rinciannya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore