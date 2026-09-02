Ratusan Santri Diduga Keracunan, Ponpes Manbaul Hikam Desak Evaluasi Total SPPG Kalitengah

Ilustrasi siswa menyantap makanan MBG. (Hanung Hambara/ Jawa Pos)
JawaPos.com - Pondok Pesantren (Ponpes) Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo, meminta proses penyediaan Makanan Bergizi Gratis (MBG) dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah dievaluasi secara menyeluruh.
Permintaan itu disampaikan setelah ratusan santri diduga mengalami keracunan usai menyantap menu MBG.
Koordinator Bidang Humas Ponpes Manbaul Hikam Bahron Nafi’ mengatakan, evaluasi tidak cukup hanya dilakukan terhadap hasil akhir makanan yang dibagikan kepada para santri.
Menurutnya, seluruh tahapan perlu diperiksa, mulai dari pengadaan bahan baku, proses memasak hingga distribusi makanan.
“Pelayanan kelanjutannya itu harus dievaluasi, dilihat, dikontrol. Mulai dari cara masak, pengadaan bahan,” kata Bahron saat ditemui di ponpes, Rabu (2/9).
Bahron menegaskan, pihak pesantren tetap mendukung program pemerintah, termasuk MBG. Namun, insiden tersebut menjadi catatan penting agar kualitas pelayanan dan keamanan makanan yang diterima para santri semakin diperhatikan.
Dia menyebut, secara administrasi SPPG Kalitengah memang telah memenuhi persyaratan. Kendati demikian, pemenuhan syarat administratif dinilai perlu diikuti dengan pengawasan terhadap pelaksanaan di lapangan.
“Harapannya pascakejadian ini pelayanan SPPG lebih baik lagi,” ujarnya.
Setiap hari, Ponpes Manbaul Hikam menerima sekitar 1.000 porsi MBG yang diperuntukkan bagi santri tingkat SMP dan SMA. Dari jumlah tersebut, sekitar 450 santri disebut mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap makanan.
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Jawa Pos
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