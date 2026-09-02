516 Santri-Siswa Keracunan usai Makan MBG, Kepala SPPG Kalitengah Sidoarjo Minta Maaf

JawaPos.com - Kepala SPPG Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Rafli Ridho menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh santri dan siswa yang keracunan diduga usai menyantap makanan bergizi gratis (MBG), Selasa (1/9).

"Mohon maaf ya, saya menyesal," kata Rafli ditemui, Rabu (2/9).

Dia menjelaskan bahwa proses masak dilakukan sekitar pukul 05.30 WIB. Lalu, dikirim ke sekolah-sekolah pukul 11.00 WIB.

"Makanan itu bertahan sekitar empat jalan setelah didistribusikan," jelasnya.

Menurutnya, sebelum dibagikan makanan tersebut akan dites rasa oleh guru dari masing-masing pihak sekolah.

"Nah setelah saya tanyai, katanya aman, enggak ada masalah dimakanan itu, tetapi kenapa kok keracunan lah itu yang saya bingung," jelasnya.

Rafli menuturkan bahwa SPPG Kalitengah mulai berdiri April 2026. Setiap hari, SPPG tersebut mengolah makanan yang akan dibagikan ke 19 sekolah dengan jumlah 2.800 porsi.

Sebelumnya, ratusan siswa dan santri diduga mengalami keracunan usai menyantap menu MBG, Selasa (1/9) siang.

Mereka mengalami pusing, mual hingga kenjang dan harus dirujuk ke beberapa rumah sakit di Sidoarjo.

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