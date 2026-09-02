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Ardini Pramitha
Rabu, 2 September 2026 | 19.36 WIB

BGN Suspend Operasional SPPG Kalitengah Sidoarjo Usai Ratusan Siswa Diduga Keracunan

SPPG Kalitengah ditutup sementara usai ratusan siswa keracunan. (Ardini Pramitha/JawaPos.com) - Image

SPPG Kalitengah ditutup sementara usai ratusan siswa keracunan. (Ardini Pramitha/JawaPos.com)

JawaPos.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Sidoarjo, setelah ratusan siswa mengalami keracunan usai menyantap Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo mengatakan, penghentian operasional dilakukan sejak Selasa (1/9) malam. 

Surat suspend terhadap dapur tersebut kemudian diterbitkan pada Rabu (2/9).

“Awalnya di malam hari itu sudah kita hentikan, tapi per tadi pagi sudah ada surat suspend untuk dapur ini,” kata Teguh usai meninjau SPPG Kalitengah. 

Menurut dia, tim dari BGN Provinsi Jawa Timur bersama Koordinator Wilayah (Korwil) Sidoarjo telah turun ke lokasi untuk melakukan investigasi awal. Hasilnya kemudian dilaporkan kepada pimpinan BGN di tingkat pusat.

Hari ini, tim pusat BGN juga dijadwalkan datang ke Sidoarjo untuk melakukan investigasi lanjutan. Pemeriksaan tersebut akan menentukan apakah sanksi suspend terhadap SPPG bersifat ringan atau berat.

“Untuk tim pusat pun akan datang di hari ini juga untuk investigasi lebih lanjut, apakah suspend ini ringan atau berat,” ujarnya.

Teguh memastikan SPPG Kalitengah saat ini tidak beroperasi. Namun, dia belum dapat memastikan sampai kapan penghentian tersebut diberlakukan karena masih menunggu hasil investigasi dari tim pusat.

“Ya, sudah tidak beroperasi untuk saat ini,” tegasnya.

Terkait penyebab dugaan keracunan, Teguh mengatakan BGN masih melakukan pemeriksaan dan evaluasi. Dia belum dapat memastikan bahan makanan mana yang menjadi sumber masalah.

Editor: Bintang Pradewo
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