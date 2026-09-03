Masih Ada Gejala Ini, 8 Santri Ponpes Manbaul Hikam Jalani Rawat Inap di RSUD Sidoarjo

Suasana RSUD Sidoarjo di mana sejumlah santri menjalani perawatan karena keracunan MBG (Dok Dadang Kurnia/JawaPos.com).
Kasubag Humas dan Pemasaran RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Rizqi Maulana Hadi mengungkapkan total korban keracunan massal Ponpes Manbaul Hikam, Kecamatan Tanggulangin, yang dirawat di rumah sakit setempat mencapai 384 orang. Dari jumlah tersebut, 376 korban sudah diperbolehkan pulang seiring kondisi kesehatannya yang berangsur membaik.
Sementara delapan pasien sisanya masih harus mendapat perawatan dan pengawasan dokter. Demi alasan kesehatan, mereka belum diperbolehkan pulang dan menjalani rawat inap di RSUD Sidoarjo.
"Cut off data pukul 16:00 WIB, total korban 384 orang. Pasien pulang 376 orang. Pasien dirawat delapan orang," kata Rizqi kepada JawaPos.com Kamis (3/9).
Menurut Rizqi, pasien yang masih menjalani rawat inap karena masih merasakan ketidaknyamanan. Maka dari itu, jika dipaksakan pulang dan tanpa pengawasan medis, dikhawatirkan kondisinya tambah memburuk.
"Gejala yang dikeluhkan mereka yang masih rawat inap adalah nyeri di perut, ulu hati, adanya rasa mual, sama diare," ujar Rizqi.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dr. Lakshmie Herawati mengatakan berdasarkan data hingga Kamis (3/9) pukul 06.00 WIB, total pasien korban dugaan keracunan MBG di Ponpes Manbaul Hikam mencapai 666 orang. Dari jumlah tersebut, 581 pasien sudah diperbolehkan pulang, 77 masih menjalani rawat inap, sementara enam lainnya masih dalam observasi medis.
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Jawa Pos
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