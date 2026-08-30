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Ardini Pramitha
Minggu, 30 Agustus 2026 | 07.05 WIB

Soal Pilgub Jatim, Sekjen Demokrat: Utamakan Dulu Keberhasilan Khofifah-Emil

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khaeron saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) Demokrat Jawa Timur di Surabaya, Sabtu (29/8). (Ardini Pramitha/JawaPos.com) - Image

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khaeron saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) Demokrat Jawa Timur di Surabaya, Sabtu (29/8). (Ardini Pramitha/JawaPos.com)

JawaPos.com - Partai Demokrat belum ingin terburu-buru membicarakan kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur berikutnya. 

Partai berlambang mercy itu memilih mendorong Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak fokus menuntaskan pekerjaan pemerintahan.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khaeron saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) Demokrat Jawa Timur di Surabaya, Sabtu (29/8).

Menurut Herman, keberhasilan pemerintahan Khofifah-Emil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus menjadi perhatian utama. Dia menilai pembahasan mengenai Pilgub Jatim masih terlalu dini.

“Pilgub itu nanti 2031 menurut saya masih jauh. Namun saya kira yang terpenting sekarang adalah sukses dulu,” kata Herman.

Herman mengatakan pasangan Khofifah-Emil perlu diberi kesempatan untuk menjalankan program-program yang telah disusun. Menurut dia, keberhasilan pembangunan akan lebih berarti apabila dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Pasangan Ibu Khofifah dan Mas Emil ini sukses dulu untuk bisa menjalankan program-programnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat Jawa Timur, dan masyarakat merasakan terhadap pembangunan yang dilakukan oleh Ibu Khofifah dan Mas Emil,” ujarnya.

Dia menilai kondisi Jawa Timur saat ini menunjukkan sejumlah perkembangan positif. Beberapa di antaranya terlihat dari pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan kesenjangan, hingga perkembangan sektor pendidikan.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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