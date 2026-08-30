Soal Pilgub Jatim, Sekjen Demokrat: Utamakan Dulu Keberhasilan Khofifah-Emil

JawaPos.com - Partai Demokrat belum ingin terburu-buru membicarakan kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur berikutnya.

Partai berlambang mercy itu memilih mendorong Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak fokus menuntaskan pekerjaan pemerintahan.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khaeron saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) Demokrat Jawa Timur di Surabaya, Sabtu (29/8).

Menurut Herman, keberhasilan pemerintahan Khofifah-Emil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus menjadi perhatian utama. Dia menilai pembahasan mengenai Pilgub Jatim masih terlalu dini.

“Pilgub itu nanti 2031 menurut saya masih jauh. Namun saya kira yang terpenting sekarang adalah sukses dulu,” kata Herman.

Herman mengatakan pasangan Khofifah-Emil perlu diberi kesempatan untuk menjalankan program-program yang telah disusun. Menurut dia, keberhasilan pembangunan akan lebih berarti apabila dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Pasangan Ibu Khofifah dan Mas Emil ini sukses dulu untuk bisa menjalankan program-programnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat Jawa Timur, dan masyarakat merasakan terhadap pembangunan yang dilakukan oleh Ibu Khofifah dan Mas Emil,” ujarnya.