Logo JawaPos
HomePolitik
Author avatar - Image
Ardini Pramitha
Minggu, 30 Agustus 2026 | 14.10 WIB

Khofifah Doakan Emil Jadi Komandan Jawa Timur Saat Hadiri Musda Demokrat

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri Musda ke-7 Demokrat di Surabaya. (Ardini Pramitha/JawaPos.com) - Image

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri Musda ke-7 Demokrat di Surabaya. (Ardini Pramitha/JawaPos.com)

JawaPos.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendoakan Emil Elestianto Dardak untuk menjadi komandan di Provinsi Jawa Timur. 

Doa itu disampaikan Khofifah saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) ke-7 Partai Demokrat Jawa Timur di Novotel Samator, Surabaya, Sabtu (29/8). 

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah menilai Partai Demokrat memiliki peran dalam membangun pemerintahan sekaligus menjalankan kerja-kerja politik hingga tingkat akar rumput.

“Ini sudah pada tahun ketujuh. Saya bisa merasakan bagaimana suasana kesejukan dengan penuh produktivitas yang bisa kita bangun bersama,” kata Khofifah.

Menurut dia, proses demokrasi di internal partai juga perlu terus dibangun dengan memberikan ruang bagi partisipasi dari bawah.

“Saya rasa nuansa Partai Demokrat di sangat banyak lini adalah partai yang produktif, tapi dibangun dengan penuh kesejukan. Bagaimana sesungguhnya bottom-up participation itu tetap dilakukan dengan sangat baik,” ujarnya.

Khofifah kemudian menyinggung perjalanan politiknya bersama Emil Dardak. Keduanya telah dua kali berpasangan dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur dan mendapat dukungan dari Partai Demokrat.

“Dua kali kami berproses, saya dan Pak Emil. Dan kepada semuanya, kami berproses tanpa mahar. Tanpa mahar,” tegasnya.

Di hadapan para kader Demokrat, Khofifah kemudian mengajak untuk memberikan dukungan dan doa bagi Emil. Ia berharap Emil dapat menjadi komandan di Jawa Timur

“Saya rasa kita bersama-sama untuk bisa menyengkuyung, menguatkan, dan mengantarkan Pak Emil Elestianto Dardak pada saatnya dari Musda ke-7, tujuh ini pitulungan. Allah menurunkan pertolongan untuk bisa menjadi komandan nomor satu di Provinsi Jawa Timur ini,” tuturnya.

Editor: Bintang Pradewo
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Soal Pilgub Jatim, Sekjen Demokrat: Utamakan Dulu Keberhasilan Khofifah-Emil - Image
Surabaya Raya

Soal Pilgub Jatim, Sekjen Demokrat: Utamakan Dulu Keberhasilan Khofifah-Emil

Minggu, 30 Agustus 2026 | 07.05 WIB

Minta Industri Tembakau Tidak Dimatikan, Emil Dardak: Sumbang Sepertiga Perekonomian Jatim - Image
Berita Daerah

Minta Industri Tembakau Tidak Dimatikan, Emil Dardak: Sumbang Sepertiga Perekonomian Jatim

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06.37 WIB

Maju Lagi Jadi Calon Ketua Demokrat Jatim, Emil Dardak Tegaskan Loyalitas kepada AHY - Image
Berita Daerah

Maju Lagi Jadi Calon Ketua Demokrat Jatim, Emil Dardak Tegaskan Loyalitas kepada AHY

Jumat, 21 Agustus 2026 | 16.37 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!

2

Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?

3

Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan

4

Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur

5

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!

6

Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!

7

Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!

8

Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Venezia: Fisik Adrien Rabiot Belum Siap, Rafael Leao Absen

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore