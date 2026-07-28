Dunia Sastra Berduka, Penulis Legendaris Keigo Higashino Tutup Usia

keigo higashino (x @animeupdates)
JawaPos.com – Dunia sastra Jepang berduka atas wafatnya Keigo Higashino, salah satu novelis misteri paling berpengaruh di Asia.
Penulis yang dikenal lewat berbagai karya fenomenalnya itu meninggal dunia pada usia 68 tahun akibat kanker usus besar pada dini hari 23 Juli, sebagaimana diumumkan oleh penerbit Kodansha.
Dikutip dari dispatch, pihak penerbit mengungkapkan bahwa prosesi pemakaman telah dilangsungkan secara tertutup bersama keluarga.
Selain itu, keluarga memutuskan untuk tidak menerima karangan bunga maupun uang belasungkawa. Informasi mengenai acara penghormatan atau peringatan untuk sang penulis akan diumumkan di kemudian hari.
Keigo Higashino memulai karier kepenulisannya melalui novel After School pada 1985. Sejak saat itu, ia terus melahirkan karya-karya yang mendapat apresiasi luas, dengan total mencapai 106 buku, termasuk novel terbaru yang masih sempat ia selesaikan sebelum wafat.
Sejumlah novel Keigo berhasil menjadi karya klasik dalam genre misteri, di antaranya The Devotion of Suspect X, White Night, The Miracles of the Namiya General Store, Classmates, The Hovering Blade, Secret, dan Unrequited Love. Berbagai karyanya telah diterjemahkan ke banyak bahasa, diadaptasi menjadi film maupun drama, serta memiliki jutaan pembaca di seluruh dunia.
Sepanjang kariernya, Keigo Higashino meraih sederet penghargaan bergengsi di dunia sastra Jepang, termasuk Mystery Writers of Japan Award, Naoki Prize, Eiji Yoshikawa Literary Prize, dan Kan Kikuchi Prize.
Meski telah berpulang, warisannya di dunia sastra masih akan berlanjut melalui novel terbaru berjudul Eternal Memory, yang dijadwalkan terbit pada 5 Agustus dan menjadi karya terakhir yang dinantikan para pembacanya.
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