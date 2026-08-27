4 KA Alami Keterlambatan Imbas Gangguan Operasional, KAI Daop 8 Minta Maaf

JawaPos.com - Sebanyak empat kereta api dengan tujuan stasiun di Daop 8 mengalami keterlambatan imbas gangguan gangguan operasional di wilayah Daop 6 Yogyakarta, khususnya pada petak jalan Srowot–Klaten, Kamis (27/8).

KAI Daop 8 Surabaya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan atas keterlambatan perjalanan kereta api.

“KAI Daop 8 Surabaya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pelanggan atas keterlambatan perjalanan yang terjadi," kata Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono,

Dia menjelaskan bahwa akibat gangguan operasional itu diperlukan pengaturan perjalanan dan koordinasi secara bertahap untuk memastikan perjalanan dapat kembali berlangsung dengan aman.

KAI memastikan proses penanganan gangguan dilakukan secara terkoordinasi dengan mengutamakan keselamatan pelanggan, perjalanan kereta api, dan petugas.

"Proses evakuasi sarana akibat gangguan operasional di petak jalan Srowot–Klaten telah selesai dilakukan," katanya.

Setelah proses evakuasi selesai, KAI terus melakukan pengaturan dan pemantauan perjalanan secara bertahap untuk memulihkan kondisi operasional serta meminimalkan dampak keterlambatan terhadap perjalanan KA lainnya.

Hendro merinci empat KA yang mengalami keterlambatan antara lain KA 68 Malabar relasi Bandung–Malang berada di Stasiun Palur pada pukul 06.48 WIB dengan keterlambatan 297 menit.