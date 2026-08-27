Prediksi Skor Anderlecht vs Kairat: Purple & White Bisa Kunci Tiket Lolos!

JawaPos.com — Anderlecht berpeluang besar mengunci tiket league phase Liga Europa 2026/2027 saat menjamu Kairat di Lotto Park, Jumat (28/8/2026) pukul 01.30 WIB, setelah menang 3-0 pada leg pertama di Kazakhstan.

Keunggulan tiga gol membuat tim Belgia cukup menghindari kekalahan dengan margin empat gol untuk memastikan langkah ke fase berikutnya.

Anderlecht Sudah Pegang Kendali Sejak Leg Pertama Anderlecht berada dalam posisi sangat menguntungkan setelah mencatat kemenangan 3-0 atas Kairat pada pertemuan pertama di Central Stadium, Almaty, Kamis pekan lalu.

Tim asuhan Vitor Bruno bahkan sudah unggul ketika pertandingan baru berjalan dua menit melalui gol bunuh diri Jaakko Oksanen.

Lukas Ambros kemudian menggandakan keunggulan Anderlecht pada menit ke-24, sebelum kartu merah Aleksandr Shirobokov pada menit ke-38 membuat situasi Kairat semakin sulit.

Danylo Sikan menutup babak pertama dengan gol ketiga pada masa injury time sekaligus membawa Anderlecht unggul agregat 3-0.

Hasil tersebut memperpanjang catatan positif Anderlecht di kualifikasi Liga Europa musim ini yang belum tersentuh kekalahan.

Sebelumnya, Purple & White menyingkirkan Hammarby dengan agregat 4-2 dan melewati PAOK dengan skor agregat yang sama, sehingga kini mereka hanya berjarak satu pertandingan dari league phase.