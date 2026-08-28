Kapolrestabes Surabaya Minta Maaf soal Pungli di Colombo, Pelaku Disanksi Demosi

JawaPos.com - Kapolrestabes Surabaya Kombespol Luthfie Setiawan meminta maaf atas insiden pungli yang menimpa warga bernama Kristiani, saat mengurus surat keterangan kecelakaan di kantor Satpas Colombo.

"Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila beberapa waktu lalu viral ditemukan oknum anggota yang menunjukan perilaku maupun pelayanan kurang berkenan di lapangan dalam proses pengembalian BB laka, yang seharusnya Gratis," kata Luthfie saat apel, dikutip dari instagram resmi @luthfie.daily, Jumat (28/8).

Dia menyatakan akan memberikan sanksi tegas terhadap oknum anggota Satlantas berinisial S yang melakukan tindakan pungli tersebut.

"Saya minta Pak Kasi Propam, lakukan tindakan disiplin, kode etik. Kabag Sumda, mutasikan yang bersangkutan, demosi," tegasnya.

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Luthfie juga meminta Kasatlantas Polrestabes Surabaga untuk menemui korban dan berjanji akan mengganti uang yang telah dikirim ke oknum tersebut.

"Kasatlantas, temui korban yang kemarin dimintain duit itu. Sampaikan nanti dari saya, saya ganti 10 kali lipat. Itu komitmen saya," katanya.

Atas kejadian ini, dia juga meminta Kasatlantas untuk bertanggung jawab karena dinilai lalai dalam pengawasan.

"Dan saya minta ini para Kasat juga harus bertanggung jawab ini. Saya menilai tidak ada pengawasan yang optimal dari Kasat. Saya minta menjadi perhatian betul," tandas Luthfie.

Diberitakan sebelumnya, seorang warga asal Malang yang berdomisili di Sidoarjo bernama Kristiani, mengaku diminta uang Rp 1.000.000 saat mengurus surat keterangan kecelakaan.

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