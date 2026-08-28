Peserta Muktamar NU Dikarantina di Asrama Haji Surabaya, Ulama Soroti Dugaan Intervensi

JawaPos.com - Dua hari menjelang pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, sejumlah peserta berdatangan ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Fenomena ini menjadi sorotan publik.

Tidak diketahui secara pasti agenda berkumpulnya peserta Muktamar di Asrama Haji tersebut. Lokasi dijaga ketat petugas, sementara awak media dilarang masuk untuk melakukan tugas peliputan.

Menanggapi hal tersebut, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mizan Majalengka, KH Maman Imanulhaq, mengaku prihatin dengan fenomena karantina sejumlah peserta Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) di Asrama Haji Sukolilo.

Sebagai warga NU, Kiai Maman, sapaan karibnya, menilai langkah ini tak mencerminkan etika permusyawaratan. Apalagi, muncul dugaan campur tangan eksternal yang dinilai berpotensi memengaruhi kebebasan sikap peserta.

’’Dalih apa pun, kalau sampai ada upaya mengondisikan peserta, apalagi dimobilisasi sedemikian rupa, tentu itu tidak patut dan bisa mencederai marwah Muktamar,’’ katanya, dikutip dari Jawa Pos Radar Jombang, Jumat (28/8).

Menurut anggota Dewan Syuro DPP PKB itu, Muktamar NU semestinya menjadi ruang bagi peserta untuk menyampaikan pandangan serta menentukan sikap secara bebas, demokratis, dan bertanggung jawab.

Karena itu, peserta seharusnya tidak ditempatkan dalam kondisi yang berpotensi membatasi kebebasan mereka, terlebih jika terdapat pihak tertentu yang berupaya mengarahkan sikap peserta.

’’Peserta Muktamar itu seharusnya merdeka dengan sikapnya, demokratis dalam tindakannya, bukan malah dikekang. Muktamar ini forum untuk bermusyawarah, bukan tempat mengondisikan peserta,’’ tegas Kiai Maman.