13 Rekomendasi Sego Sambel di Surabaya, Murah dan Cocok untuk Makan Kenyang

Sego sambel (Google Maps)
JawaPos.com – Sego sambel menjadi salah satu pilihan kuliner yang cocok bagi pencinta makanan pedas. Sajian sederhana berupa nasi dengan lauk dan sambal ini mudah ditemukan di berbagai sudut Kota Surabaya.
Dengan harga yang relatif ramah di kantong, sego sambel bisa menjadi pilihan untuk makan siang maupun makan malam. Pilihan lauknya pun beragam, mulai ayam, ikan, hingga menu khas Jawa Timur lainnya.
Bagi yang sedang mencari tempat makan sego sambel di Surabaya, dilansir dari Google Maps, Jumat (28/8), berikut sejumlah rekomendasi yang bisa dicoba:
1. Sego Sambel Mak Yeye
Sego Sambel Mak Yeye menjadi salah satu tempat yang cukup dikenal pencinta kuliner pedas di Surabaya. Lokasinya berada di Jalan Jagir Wonokromo Wetan Nomor 10.
Tempat makan ini mendapatkan rating 4,3 dari sekitar 11 ribu ulasan. Kisaran harganya berada di Rp1 ribu hingga Rp25 ribu. Selain makan di tempat, tersedia pula layanan takeaway dan delivery.
2. Sego Sambel Cak Ri
Berikutnya ada Sego Sambel Cak Ri yang berlokasi di Jalan Gunungsari Nomor 82. Tempat makan ini memiliki rating 4,5 dari sekitar 448 ulasan.
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Jawa Pos
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