Diduga Jual Miras Tanpa Izin, Warkop di Putro Agung Ditindak Satpol PP Surabaya

JawaPos.com - Sebuah warung kopi di Jalan Putro Agung, Kelurahan Rangkah, Surabaya, diperiksa Satpol PP. Warga melapor dugaan jual minuman beralkohol tanpa izin di tempat itu.

Laporan juga menyebut karaoke berlangsung sampai larut malam. Suara keras dari tempat usaha itu dinilai mengganggu kenyamanan warga sekitar.

Menindaklanjuti laporan melalui Hotline Lapor Cak Eri, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi minta Satpol PP cek langsung. Tempat usaha tersebut diperiksa untuk memastikan laporan warga.

“Ada laporan warga terkait warung kopi yang ada mirasnya, lalu jam dua malam karaokenya keras sekali. Tolong ini ditertibkan,” kata Eri, Kamis (27/8).

Plt Kepala Satpol PP Surabaya Irna Pawanti menjelaskan petugas mendatangi sejumlah warkop di sana. Saat diperiksa, karaoke masih berlangsung di lokasi tersebut.

“Saat kita datang, musik sedang dinyalakan. Setelah itu kita menemukan pengunjung melakukan minum minuman keras,” ujar Irna.

Petugas kemudian periksa lantai dua bangunan. Di sana ditemukan 29 dus botol minuman beralkohol kosong. Selain itu ada tiga botol minuman beralkohol isi dalam kulkas.

“Di lantai dua kita menemukan 29 dus botol minuman keras yang sudah kosong. Di kulkas kita menemukan tiga botol minuman keras yang masih ada isinya,” jelasnya.