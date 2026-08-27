Diduga Jual Miras Tanpa Izin, Warkop di Putro Agung Ditindak Satpol PP Surabaya

Satpol PP Kota Surabaya gerebek warkop di Putro Agung yang jual miras tanpa izin. (Diskominfo Surabaya)
JawaPos.com - Sebuah warung kopi di Jalan Putro Agung, Kelurahan Rangkah, Surabaya, diperiksa Satpol PP. Warga melapor dugaan jual minuman beralkohol tanpa izin di tempat itu.
Laporan juga menyebut karaoke berlangsung sampai larut malam. Suara keras dari tempat usaha itu dinilai mengganggu kenyamanan warga sekitar.
Menindaklanjuti laporan melalui Hotline Lapor Cak Eri, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi minta Satpol PP cek langsung. Tempat usaha tersebut diperiksa untuk memastikan laporan warga.
“Ada laporan warga terkait warung kopi yang ada mirasnya, lalu jam dua malam karaokenya keras sekali. Tolong ini ditertibkan,” kata Eri, Kamis (27/8).
Plt Kepala Satpol PP Surabaya Irna Pawanti menjelaskan petugas mendatangi sejumlah warkop di sana. Saat diperiksa, karaoke masih berlangsung di lokasi tersebut.
“Saat kita datang, musik sedang dinyalakan. Setelah itu kita menemukan pengunjung melakukan minum minuman keras,” ujar Irna.
Petugas kemudian periksa lantai dua bangunan. Di sana ditemukan 29 dus botol minuman beralkohol kosong. Selain itu ada tiga botol minuman beralkohol isi dalam kulkas.
“Di lantai dua kita menemukan 29 dus botol minuman keras yang sudah kosong. Di kulkas kita menemukan tiga botol minuman keras yang masih ada isinya,” jelasnya.
Pemeriksaan lanjut ke dokumen perizinan. Tempat usaha itu tidak punya izin jual minuman beralkohol.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa
Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!
Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa