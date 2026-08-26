Pemkot Surabaya-Bea Cukai Musnahkan 43,2 Juta Batang Rokok Ilegal Rp 64 Miliar

Suasana pemusnahan rokok ilegal di halaman Balai Kota Surabaya, Rabu (26/8). (Diskominfo Surabaya)
JawaPos.com - Sebanyak 43,2 juta batang rokok ilegal dimusnahkan dengan cara dibakar secara simbolis di halaman Balai Kota Surabaya, Rabu (26/8).
Jutaan batang rokok senilai Rp 64,2 miliar itu merupakan hasil operasi gabungan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya bersama jajaran Ditjen Bea dan Cukai (DJBC).
Yakni Kanwil DJBC Jawa Timur I dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) B Sidoarjo.
Pemusnahan keseluruhan barang bukti dilakukan di fasilitas pengelolaan limbah di PT PRIA Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan pemusanahan ini menjadi bagian dari upaya menekan peredaran rokok ilegal sekaligus melindungi potensi penerimaan negara.
"Pagi hari ini kami berkumpul di sini untuk menyaksikan pemusnahan rokok ilegal sejumlah 43,2 juta batang," kata Eri di Balai Kota Surabaya.
Eri menjelaskan bahwa penerimaan cukai hasil tembakau turut memberikan manfaat bagi masyarakat.
Termasuk di antaranya adalah mendukung perlindungan pekerja yang berkaitan dengan sektor rokok.
"Maka kalau ini semakin banyak yang ilegal, yang tidak membayar cukai rokok, maka secara otomatis kegiatan cukai untuk masyarakat juga semakin berkurang," katanya.
Wali kota dua periode ini meminta agar sosialisasi dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal harus dilakukans scara masif.
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Jawa Pos
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