Kapolri Tinjau Baktikes di Gedung KSPSI Jatim, Layani 1.000 Pekerja dan Warga

Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat meninjau Baktikes di Gedung KSPSI Jatim. (Mabes Polri)
JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, meninjau pelaksanaan Bakti Kesehatan atau Baktikes Polri di Gedung DPD KSPSI AGN Jawa Timur, Surabaya, Jumat (21/8/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peresmian gedung yang turut menghadirkan layanan kesehatan bagi pekerja dan masyarakat.
Baktikes Polri menyediakan sejumlah layanan kesehatan yang dapat dimanfaatkan masyarakat sesuai kebutuhan. Pelayanan tersebut mencakup poli gigi, penyakit dalam, mata, kandungan, hingga pemeriksaan kesehatan umum.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan Baktikes menargetkan sebanyak 1.000 orang penerima layanan. Sasaran tersebut mencakup pekerja maupun masyarakat yang berada di sekitar lokasi kegiatan.
Kehadiran layanan kesehatan menjadi salah satu bentuk pemanfaatan Gedung DPD KSPSI AGN Jawa Timur agar memberikan manfaat yang lebih luas. Gedung tersebut diharapkan tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya aktivitas organisasi pekerja, tetapi juga dapat digunakan untuk menghadirkan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Kapolri menyampaikan harapan agar keberadaan gedung tersebut dapat menjadi ruang bersama bagi pekerja. Menurutnya, fungsi gedung perlu dikembangkan sehingga tidak sebatas menjadi kantor organisasi.
“Saya berharap gedung ini tidak hanya menjadi kantor bagi KSPSI AGN, tetapi juga menjadi rumah bersama bagi perjuangan pekerja,” kata Kapolri.
Gedung DPD KSPSI AGN Jawa Timur yang baru direvitalisasi tersebut kini dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung. Salah satunya adalah klinik kesehatan yang dapat menjadi bagian dari pelayanan bagi pekerja dan masyarakat.
Selain klinik, gedung tersebut memiliki ruang organisasi dan ruang rapat untuk menunjang kegiatan internal. Terdapat pula aula, minimarket, serta ruang pemberdayaan UMKM yang dapat digunakan untuk mendukung aktivitas masyarakat dan pekerja.
Kapolri menilai berbagai fasilitas yang tersedia dapat memperluas manfaat keberadaan gedung bagi pekerja. Fasilitas tersebut juga diharapkan dapat mendukung pelayanan serta konseling ketika pekerja menghadapi persoalan.
Menurut Kapolri, gedung tersebut juga dapat menjadi tempat untuk mencari jalan keluar atas berbagai persoalan yang dihadapi pekerja. Penyelesaian persoalan diharapkan dapat dilakukan melalui komunikasi dan dialog sehingga kepentingan para pihak dapat dibicarakan dengan baik.
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Jawa Pos
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