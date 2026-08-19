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Ardini Pramitha
Rabu, 19 Agustus 2026 | 22.20 WIB

Dalih Ayah di Surabaya Setubuhi Anak Tiri yang Masih SD hingga Hamil: Dikira Guling

H, Ayah yang tega setubuhi anak tirinya yang masih SD hingga hamil, kini masuk sel tahanan Mapolrestabes Surabaya. (Instagram @luthfie.daily) - Image

H, Ayah yang tega setubuhi anak tirinya yang masih SD hingga hamil, kini masuk sel tahanan Mapolrestabes Surabaya. (Instagram @luthfie.daily)

JawaPos.com - H 39, Seorang ayah yang menyetubuhi anak tirinya yang masih SD hingga hamil berdalih perbuatannya berawal dari ketidaksengajaan.

Namun, perbuatan itu ia ulangi hingga empat kali hingga akhirnya sang putri yang masih berusia 12 tahun itu hamil. 

Saat ditanya oleh Kapolrestabes Surabaya Kombespol Luthfie Sulistiawan, H menceritakan awal mula persetubuhan itu karena tak sengaja memegang tubuh putrinya saat tidur. 

"Saya tidur di kasur bawah, sedangkan anak saya di kasur atas. Tangan saya nyentuh tubuhnya yang tak kira guling. Saya raba-raba dan terjadi persetubuhan," kilah H, dikutip dari akun Instagram @luthfie.daily. 

H menjelaskan aksi bejatnya itu dilakukan kala rumah sedang sepi dan istrinya sedang bekerja. "Total empat kali, kadang satu minggu sekali, kadang dua minggu sekali," katanya. 

Menurut H, korban sempat menolak untuk diajak berhubungan. Namun, tersangka mengancamnya hingga akhirnya korban pasrah. 

Kasus itu, terungkap ketika ibu korban mencurigai perut anaknya yang semakin membesar dan tidak kunjung menstruasi. 

Mendengar pengakuan pelaku, Kaporlestabes Surabaya Luthfie mengaku geram. Dia meminta agar pelaku diproses seusai dengan hukum yang berlaku. 

Dia juga meminta agar, Satres PPA-PPO untuk memberikan pendampingan, sebab korban masih duduk di bangku SD. 

"Mulai sekarang harus diyakinkan, udah pemeriksaan kesehatan. Pertama berkaitan dengan janinnya dikonfirmasi. Yang kedua berkaitan dengan pendidikannya. Selesai nanti melahirkan, baru nanti kita pikirkan lagi untuk lanjutin sekolah ini. Mau masuk SMP," tandas Luthfie.

Editor: Bayu Putra
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