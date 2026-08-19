Denda Rp 500 Ribu, RW di Surabaya Larang Warga Parkir di Jalan Lingkungan

JawaPos.com - Persoalan kendaraan yang memenuhi jalan lingkungan mendorong warga RW 1 Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Surabaya, membuat aturan khusus.

Sejak 1 Maret 2024, warga dilarang memarkir kendaraan di jalan lingkungan, terutama setelah pukul 22.00 WIB.

Aturan tersebut bukan keputusan sepihak pengurus RT maupun RW. Kebijakan lahir melalui musyawarah dan polling yang melibatkan warga, setelah keluhan terkait kendaraan yang parkir di jalan semakin banyak.

Ketua RW 1 Pucang Sewu Hendri Susanto, mengatakan persoalan itu paling terasa di RT 5 dan RT 6. Kendaraan yang terparkir di badan jalan dinilai mengganggu aktivitas warga sekaligus mengurangi akses jalan.

“Sebenarnya parkir ini awalnya dari keluh kesah warga. Memang dari lingkungan itu karena banyak mobil parkir,” kata Hendri, Rabu (19/8).

Pengurus kemudian menggelar rapat bersama tokoh masyarakat dan warga. Dalam proses polling, setiap rumah atau persil dihitung sebagai satu suara, tanpa memperhitungkan jumlah kepala keluarga yang tinggal di dalamnya.

“Jadi, kalau ada KK dalam satu persil tiga atau empat, kami anggap cuma satu, karena asumsinya satu mobil itu satu rumah,” ujarnya.

Setelah keputusan diperoleh, pengurus tidak langsung menerapkan sanksi. Sosialisasi dan edukasi dilakukan selama tiga bulan, mulai Desember 2023 hingga Februari 2024.

Hendri mengatakan proses tersebut juga sempat mendapat perhatian dari kelurahan dan Dinas Perhubungan. Namun, pengurus tetap melanjutkan penerapan aturan setelah mendapatkan keputusan warga.