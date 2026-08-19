Armuji Mediasi Jukir yang Diduga Lecehkan Pengemudi Ojol

Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mempertemukan seorang pengemudi ojek online (ojol) berinisial YGL (30) dengan juru parkir di restoran Jalan Kacapiring terkait dugaan pelecehan seksual, Rabu (19/8). (Ardini/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mempertemukan seorang pengemudi ojek online (ojol) berinisial YGL (30) dengan juru parkir di restoran Jalan Kacapiring terkait dugaan pelecehan seksual, Rabu (19/8).
Pertemuan itu merupakan tindak lanjut aduan YGL di rumah aspirasi yang mengaku menjadi korban pelecehan saat mengambil orderan di restoran tersebut.
Setibanya di lokasi, Armuji meminta YGL untuk menunjuk siapa jukir yang dilaporkannya. Namun, saat itu ternyata terduga pelaku berinisial DO tidak sedang bertugas.
Armuji meminta agar, terduga pelaku dipanggil untuk melakukan klarifikasi. Tak selang beberapa lama, DO datang dan dicecar pertanyaan mengenai laporan tersebut.
"Jadi, kemarin mas YGL datang melapor ke rumah aspirasi katanya dibully oleh jukir. Benar ta," tanya Armuji.
Kemudian, DO pun menjawab bahwa dugaan bullying itu tidak benar. Dia mengaku hanya bercanda dan tidak ada maksud untuk melakukan pelecehan.
"Kami datangkan kedua belah pihak. Ternyata versinya si DO itu bercanda. Nah, tapi versi korban, mereka itu mengalami pembullian. Makanya dengan hal semacam ini jangan sampai terulang lagi," katanya.
Armuji memastikan bahwa kasus itu ternyata hanya salah paham. Ke depan, dia meminta agar juru parkir tersebut tidak boleh bercanda, terlebih mengarah ke pelecehan.
"Tadi, sudah tak bilangin. Enggak usah guyon macam-macam. Takutnya salah persepsi," katanya.
Kasus ini dinyatakan berakhir, keduanya sepakat bersalaman dan DO berjanji tidak mengulangi kembali.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!
Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan
Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo
Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade
Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia
Prediksi Skor Thailand vs Singapura di Semifinal Piala AFF 2026, Gajah Perang Unggul Agregat 3-1