Bermesraan di Balai Desa, 2 Perangkat Desa di Gresik Disanksi Sosial

JawaPos.com - SS dan TW tidak bisa berkutik saat digrebek warga Desa Putatlor, Kecamatan Menganti, pada Sabtu (15/8). Kedua perangkat desa itu kedapatan asik sedang berduaan meski hari sudah larut malam.

Merasa malu, mereka pun menerima sanksi denda dan mengundurkan diri dari jabatannya.

SS merupakan perangkat Desa Putatlor yang menjabat sebagai kepala dusun. Pria 43 tahun itu kepergok bermesraan dengan TW, seorang janda 45 tahun yang juga berstatus sebagai perangkat desa.

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"Sekitar pukul 00.02 WIB, kami mendapati laporan dugaan asusila. Keduanya tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah," jelas Kapolsek Menganti AKP Arif Rahman.

Aksi tidak senonoh itu terungkap setelah warga mencurigai gelagat mencurigakan. Mereka mendatangi balai desa pada saat tengah malam.

"Warga sempat mengawasi cukup lama, namun tidak kunjung keluar," tutur Arif Rahman.

Lantaran curiga, warga mendatangi balai desa.

Benar saja, saat digrebek, SS tampak kelabakan memakai sarung dan kaos dari dalam salah satu ruangan. Sementara TW tak kunjung menampakkan diri.