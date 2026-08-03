Sidak Warkop, Satpol PP Gresik Jaring 18 ASN Ngopi di Jam Kerja

Satpol PP Gresik lakukan sidak dan menemukan 18 ASN ngopi saat jam kerja. (Istimewa)
JawaPos.com – 18 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Gresik tak berkutik saat diciduk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gresik. Mereka kedapatan asyik bersantai di warung kopi saat jam kerja berlangsung.
Kasatpol PP Gresik Agustin Halomoan Sinaga menjelaskan, inspeksi mendadak itu dalam rangka meningkatkan disiplin. Termasuk menindaklanjuti aduan dari masyarakat tentang maraknya ASN yang sering bolos saat jam kerja berlangsung.
"Kami menyisir sejumlah titik di kawasan perkotaan yang disinyalir sering menjadi tempat berkumpulnya pegawai saat jam dinas," beber Agustin Halomoan Sinaga.
Benar saja, mereka tertangkap basah saat personil Satpol PP mendatangi beberapa warung kopi. Antara lain kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, warung kopi di belakang kantor BAZNAS, hingga area food court di belakang kompleks Pemkab Gresik.
Hasilnya, 18 ASN dari berbagai instansi tertangkap basah sedang berada di warung kopi. Pegawai dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) menjadi penyumbang terbanyak dengan 5 orang.
"Langsung kami lakukan pendataan dan pembinaan secara langsung di Pemkab Gresik," jelas Agustin Halomoan Sinaga.
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Hal tersebut dilakukan untuk memberikan efek jera. Serta menegakkan integritas dan efektivitas pelayanan publik di lingkungan Pemkab Gresik.
"Razia berkala akan terus kami lakukan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat," tandas Sinaga.
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