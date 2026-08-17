PNM Peduli Ulurkan Tangan untuk Korban Gempa di NTT

JawaPos.com — Gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8), tidak hanya meninggalkan kerusakan pada bangunan dan fasilitas publik. Di tengah kondisi tersebut, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) bergerak memastikan satu hal, karyawan dan nasabah yang terdampak tidak menghadapi situasi ini sendirian.

Bagi PNM, langkah pertama dalam situasi seperti ini bukan sekadar menghitung kerusakan, namun juga mencari tahu siapa saja yang terdampak dan memastikan mereka berada dalam kondisi aman.

Karena itu, PNM melakukan inventarisasi dan pemantauan terhadap kondisi karyawan beserta keluarganya, sekaligus mendata nasabah PNM yang terdampak gempa. Proses tersebut dilakukan melalui jaringan PNM di daerah untuk mendapatkan gambaran kondisi lapangan secara lebih cepat dan akurat, termasuk kebutuhan paling mendesak yang diperlukan karyawan maupun nasabah.

Ketika bencana terjadi, yang terdampak bukan hanya tempat tinggal. Warung bisa berhenti berjualan, bahan dagangan bisa rusak, akses menuju pasar dapat terputus, dan aktivitas ekonomi keluarga harus berhenti sementara.

“Dalam kondisi bencana, yang paling utama adalah keselamatan manusia. Karena itu, kami ingin memastikan karyawan dan nasabah PNM yang terdampak berada dalam perhatian kami. Kami sedang menginventarisasi kondisi mereka agar bantuan dan dukungan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ujar Direktur Utama PNM, Kindaris.

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Inventarisasi tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan tidak ada karyawan maupun nasabah yang luput dari perhatian. Data dari lapangan akan menjadi dasar untuk menentukan bentuk dukungan berikutnya, mulai dari kebutuhan dasar hingga dukungan pemulihan setelah kondisi berangsur aman.

Sejalan dengan proses pendataan, PNM juga menyiapkan dukungan berupa bantuan logistik bagi masyarakat yang terdampak, khususnya karyawan dan nasabah PNM yang membutuhkan. Bantuan diarahkan pada kebutuhan dasar yang paling dibutuhkan dalam situasi tanggap darurat, seperti makanan, air minum, perlengkapan kebersihan serta kebutuhan lainnya. Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur menjadi titik pertama penerima bantuan dan akan terus dilakukan perluasan wilayah cakupan penerima manfaat.

“Bantuan awal yang terpenting adalah hadir ketika seseorang sedang membutuhkan. Kami ingin bantuan PNM sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, terutama karyawan dan nasabah yang selama ini menjadi bagian dari keluarga besar PNM,” tambahnya.