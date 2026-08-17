Tanpa Amanat Gubernur, Upacara HUT ke-81 RI di Grahadi Surabaya Berjalan Khidmat

JawaPos.com - Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di halaman Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Kota Surabaya, berjalan khidmat, Senin pagi (17/8).

Ribuan warga Jawa Timur dari berbagai kalangan masyarakat, tamu kehormatan, dan jajaran pejabat provinsi, turut hadir dalam upacara yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Sebelum upacara bendera dimulai, halaman Gedung Negara Grahadi lebih dulu diramaikan sejumlah pertunjukan. Riuh tepuk tangan penonton terdengar saat Marching Band Gita Swara Nala memasuki area pertunjukan.

Pertunjukan disusul dengan Tari Kolosal dan paduan suara. Para penampil mengenakan kostum bernuansa tradisional dengan beragam properti yang menggambarkan kekayaan pangan Jawa Timur.

Ada yang tampil menyerupai pepohonan lengkap dengan dedaunan yang menghiasi tubuhnya. Penampil lain membawa properti telur hingga replika hewan ternak, membuat rangkaian Tari Kolosal tampak semarak.

Usai rangkaian pertunjukan, suasana halaman Grahadi perlahan berubah lebih khidmat. Pasukan upacara mulai memasuki lapangan, disusul Komandan Upacara dan persiapan pengibaran Sang Merah Putih.

Namun, ada yang berbeda dalam upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Grahadi tahun ini. Gubernur Khofifah yang bertindak sebagai Inspektur Upacara tidak menyampaikan amanat setelah prosesi pengibaran Sang Merah Putih.

Rangkaian upacara langsung dilanjutkan dengan mengheningkan cipta dan pembacaan Pancasila. Sementara itu, pembacaan naskah proklamasi dilakukan oleh Ketua DPRD Jawa Timur, M. Musyafak Rouf.

Usai upacara di Grahadi dibubarkan, tepat pukul 10.00 WIB, Khofifah dan para tamu undangan mengikuti rangkaian upacara detik-detik Proklamasi HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, melalui siaran virtual.