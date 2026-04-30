Jadi Tuan Rumah Porprov Jatim 2027, Surabaya Kebut Kesiapan Venue dan Pembinaan Atlet

JawaPos.com - Pemkot Surabaya bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) mengebut berbagai persiapan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim 2027, mulai dari kesiapan venue hingga atlet.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyebut pihaknya mengedepankan kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan Porprov 2027, terutama dalam penyediaan fasilitas pertandingan dan layanan kesehatan para atlet.

"Kami meminta seluruh ketua Cabor untuk meninjau langsung venue di lapangan. Apa kekurangannya untuk segera diperbaiki," tuturnya di hadapan pimpinan cabang olahraga (cabor) di Surabaya, Kamis (30/4).

Sebagai langkah konkret, pihaknya menggandeng sejumlah perguruan tinggi untuk menjadi venue pertandingan, seperti Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Ciputra, dan Universitas Hang Tuah (UHT).



"Kami, Pemkot Surabaya butuh masukan untuk kesempurnaan, karena target kita (perolehan medali di Porprov Jatim 2027) adalah 250 medali emas, jadi persiapan harus matang dari sekarang," imbuhnya.

Orang nomor satu di Surabaya ini juga menyoroti pentingnya pengelolaan alur penonton dan penguatan keamanan agar dapat mencegah potensi keributan yang kerap terjadi dalam ajang olahraga.



“Saya tidak ingin ada tawuran. Porprov adalah tentang sportivitas. Senior harus memberikan contoh bagi yang muda. Kita ingin menunjukkan bahwa Surabaya adalah contoh pelaksanaan Porprov yang tertib dan sportif," tegas Eri.



Terkait fasilitas kesehatan, Pemkot Surabaya dan KONI bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, serta RS Ubaya dan RS Al-Irsyad untuk memastikan penanganan medis cepat bagi atlet, seperti cedera.



Ia meminta forum silaturahmi dengan pimpinan cabor terus dilakukan secara berkelanjutan, guna memantau perkembangan atlet secara personal dan memastikan seluruh persiapan berjalan optimal melalui koordinasi rutin.

Di sisi lain, Ketua KONI Surabaya, Arderio Hukom menyebut pihaknya tengah fokus pada program Pusat Latihan Khusus (Puslatsus) perdana, yang melibatkan 499 atlet dan 129 pelatih dari 36 cabang olahraga.

Program tersebut berbasis sport science hasil kerja sama dengan Unesa untuk memaksimalkan kondisi fisik atlet. Ia juga menilai hasil pembinaan dari Piala Wali Kota 2026 sudah sesuai harapan.

“Hasil dari Piala Wali Kota kemarin sudah sesuai ekspektasi, baik secara jumlah maupun usia atlet berprestasi. Semua dimonitor ketat oleh Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) dan Bapel KONI," ujarnya.



Arderio berharap koordinasi intensif antara Pemkot Surabaya dan KONI dalam persiapan Porprov 2027 dapat berjalan optimal, sehingga target 250 medali emas untuk Kota Pahlawan dapat diwujudkan.