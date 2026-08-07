Pemkot Surabaya Buka Seleksi Pimpinan BAZNAS, Cari Sosok Paham Tata Kelola Zakat

JawaPos.com - Kabar gembira, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membuka pendaftaran seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Surabaya untuk periode 2026 - 2031.

Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bapemkesra) Kota Surabaya, Arief Boediarto menjelaskan pendaftaran dibuka selama 1 - 10 September melalui situs resmi simzat.kemenag.go.id.

"Langkah ini (seleksi) menjadi momentum penting dalam menjaring figur-figur berpengalaman dan berintegritas yang siap mengabdi demi kemaslahatan umat," tutur Arief dalam keterangannya, Kamis (6/8).

Adapun mekanisme seleksi berpedoman pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

Arief menyebutkan terdapat empat kualifikasi utama yang harus dipenuhi calon pimpinan BAZNAS Surabaya. Persyaratan tersebut menjadi acuan dalam menilai kapasitas dan kelayakan setiap peserta seleksi.

“Pertama, diperlukan komitmen tinggi serta rekam jejak yang bersih dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Kedua, pimpinan harus menguasai dasar-dasar syariat Islam terkait zakat,” imbuhnya.

Kriteria ketiga, calon pimpinan BAZNAS Kota Surabaya harus mampu menyusun strategi pengembangan lembaga, mengelola penghimpunan dan pendistribusian dana secara efektif.

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"Kemudian kriteria yang terakhir, calon pemimpin BAZNAS mampu menjembatani dan menjalin hubungan yang harmonis antara masyarakat, pembayar zakat, dan pemerintah daerah," terang Arief.

Pemkot Surabaya melibatkan pihak eksternal, seperti Kemenag Kota Surabaya untuk memastikan kepatuhan teknis dan hukum keislaman, sehingga proses seleksi berjalan objektif dan akuntabel.