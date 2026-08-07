Pemkot Surabaya Pastikan Seleksi Dirut KBS Berlangsung Transparan

JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan proses seleksi calon Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah Kebun Binatang Surabaya (Perumda KBS), berlangsung secara transparan.

Penegasan tersebut disampaikan di tengah proses seleksi Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perumda KBS, yang dimulai dengan tahapan pendaftaran yang dapat diakses melalui situs surabaya.go.id pada 13-31 Juli 2026.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menegaskan tidak ada arahan khusus bagi calon Direktur Utama KBS, selain memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.

"Jadi sebenarnya tidak ada yang ditekankan. Semua kepala BUMD (termasuk Perumda Kebun Binatang Surabaya) itu kan bertanggung jawab penuh terhadap anggarannya," tutur Wali Kota Eri, Kamis (6/8).

Untuk menjaga akuntabilitas dan sistem pengawasan yang kuat, Pemkot Surabaya menerapkan audit independen terhadap seluruh BUMD untuk mencegah terjadinya penyimpangan, termasuk praktik korupsi.

"Dibutuhkan komitmen untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti korupsi, maka itulah akan ada audit, dan audit yang saya minta sejak 2023 itu audit yang dilakukan independen, bukan dipilih oleh BUMD," imbuhnya.

Auditor independen tersebut tidak ditunjuk oleh masing-masing BUMD. Penunjukannya dilakukan oleh Pemkot Surabaya berdasarkan rekomendasi lembaga yang berada di bawah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Wali Kota Surabaya juga memastikan proses rekrutmen Direksi Perumda KBS dilakukan secara terbuka untuk seluruh WNI, sehingga memberikan kesempatan bagi pelamar dari luar Surabaya dan Jawa Timur.

"Saya berharap bukan hanya di lingkup Surabaya dan Jawa Timur, tapi di seluruh nasional bisa tahu jika ada lowongan terkait dengan BUMD. Bukan hanya KBS, ada Pasar Surya, yang juga kita lakukan (rekrutmen)," ucap Eri.