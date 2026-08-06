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Novia Herawati
Kamis, 6 Agustus 2026 | 21.26 WIB

Karhutla Gunung Bromo Belum Padam, BNPB Kirim Helikopter Percepat Pemadaman

Petugas gabungan berjibaku memadamkan karhutla di kawasan Gunung Bromo, Kamis (6/8). (Dokumentasi BPBD Jatim) - Image

Petugas gabungan berjibaku memadamkan karhutla di kawasan Gunung Bromo, Kamis (6/8). (Dokumentasi BPBD Jatim)

JawaPos.com - Memasuki hari keempat, Kamis (6/8), upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), belum sepenuhnya berhasil dan akan dibantu dengan pemadaman dengan helikopter.

Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur, Gatot Soebroto mengatakan upaya pemadaman hari ini akan dibantu dengan dukungan 1 unit helikopter BNPB.

"Hari ini, BNPB akan memberikan dukungan dengan menerjunkan satu unit helikopter yang didatangkan dari Palangkaraya. Semoga dukungan ini bisa mempercepat proses pemadaman api," ujarnya, Kamis (6/8).

Sebagai informasi, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di kawasan Gunung Bromo, pertama kali dilaporkan pada Senin, 3 Agustus 2026 sekitar pukul 17.00 WIB di wilayah Ranu Pani, Kabupaten Probolinggo.

Pada hari ketiga upaya pemadaman, Rabu (5/8), tim gabungan menerapkan dua strategi. Di bagian bawah tebing, petugas mengoperasikan drone water spray berkapasitas 150 liter dan 1 unit truk tangki milik BPBD Jatim.

Sementara itu di area atas tebing, proses pemadaman dilakukan secara manual. Petugas gabungan memadamkan api dengan metode gepyok guna menjangkau titik-titik yang sulit diakses kendaraan pemadam.

"Kami juga mengerahkan satu unit truk pemadam kebakaran dan satu unit mobil L300 bermuatan tandon air untuk mendukung suplai air di lokasi (kawasan Gunung Bromo)," sambungnya.

Kalaksa BPBD Jatim mengatakan kobaran api di kawasan Gunung Piramid sempat padam pada Selasa pagi (4/7). Namun, kobaran api kembali menyala pada siang hari dan upaya pemadaman masih hingga kini.

Berdasarkan data Pusdalops BPBD Jatim, Kamis pagi (6/8), luas area sementara yang terdampak kebakaran mencapai kurang lebih 70 hektare. Vegetasi yang terbakar meliputi cemara gunung, mentigen, akasia dan semak belukar.

Tim gabungan yang terdiri dari BPBD Jatim, BPBD Kabupaten Probolinggo, Tim BPBD Kabupaten Malang, Polhut, TNBTS, TNI, Polri dan relawan peduli api, terus berjibaku untuk memadamkan api di kawasan Gunung Bromo.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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