Kebakaran di TPA Jatiwaringin Banten, BNPB Kerahkan Helikopter Water Bombing untuk Padamkan Api

TPA Jatiwaringin, Banten, kebakaran. BNPB kerahkan helikopter water bombing untuk pemadaman api. (BNPB)
JawaPos.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengerahkan helikopter water bombing untuk memadamkan api yang membawa Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten yang terjadi sejak Selasa siang (30/6).
Berdasar hasil asesmen tim Kedeputian Bidang Penanganan Darurat BNPB, sampai hari ini (1/7) kebakaran masih berlangsung dan berpotensi meluas.
Untuk itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menginstruksikan jajarannya untuk segera menuju lokasi guna melakukan asesmen lanjutan, berkoordinasi dengan pemerintah daerah, serta memperkuat upaya pemadaman.
”Upayakan segera dipadamkan,” perintah jenderal bintang tiga dari Angkatan Darat tersebut.
Dari laporan petugas di lapangan, proses pemadaman mengalami kendala karena material yang terbakar didominasi sampah dan bahan mudah terbakar.
Selain itu, titik api berada pada tumpukan sampah dengan ketinggian tertentu. Akibatnya petugas pemadam kesulitan menjangkau titik tersebut.
Kondisi itu semakin buruk karena hembusan angin cukup kencang. Kondisi cuaca panas juga menyebabkan api semakin cepat menjalar ke berbagai arah.
Untuk mempercepat pengendalian kebakaran, kepala BNPB telah menginstruksikan pengerahan helikopter water bombing guna mendukung operasi pemadaman dari udara.
”Kami datangkan dua helikopter water bombing dan jika diperlukan lakukan operasi modifikasi cuaca,” ujarnya.
Atas arahan tersebut, helikopter water bombing jenis MI-8AMT dengan nomor registrasi RA-22834 direposisi dari Provinsi Jambi menuju Tangerang pada Rabu (1/7).
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