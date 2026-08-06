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Novia Herawati
Kamis, 6 Agustus 2026 | 20.59 WIB

Kursi Taman di Surabaya Dicuri Pakai Ambulans Klinik, Kerugian Capai Rp 60 Juta

Petugas Satpol PP Kota Surabaya mengamankan aset kursi taman yang diduga dicuri dan dijual ke lapak rongsokan. (Humas Pemkot Surabaya) - Image

Petugas Satpol PP Kota Surabaya mengamankan aset kursi taman yang diduga dicuri dan dijual ke lapak rongsokan. (Humas Pemkot Surabaya)

JawaPos.com - Maraknya pencurian fasilitas umum, seperti kursi besi taman di Surabaya, ternyata dilakukan secara terorganisir. Pelaku melakukan aksinya menggunakan mobil ambulans klinik. 

Kabid Taman/P3KH DLH Kota Surabaya, Pramudita Yustiani, menyatakan bahwa para pelaku pencurian fasum kursi taman menggunakan ambulans klinik sudah ditangkap oleh Polsek Gubeng. 

"Benar, pelaku pencurian kursi dengan mobil ambulans sudah diamankan oleh Polsek Gubeng. Pelakunya dua orang, pencuri 1, penadah 1, semua dilakukan proses hukum," tutur Pramudita, Kamis (6/8).

Ia menjelaskan bahwa mobil ambulans yang digunakan untuk mencuri kursi taman bukan berpelat merah atau milik pemerintah, melainkan terdaftar sebagai kendaraan operasional klinik swasta di Surabaya.

​"Ambulan punya klinik swasta," imbuhnya memperjelas status kendaraan tersebut.

​Pramudita mengungkapkan, sejak pengadaan perdana pada 2016, sekitar 20 kursi taman di Surabaya telah hilang. Total kerugian diperkirakan mencapai Rp 60 juta, dengan nilai setiap unit kursi sekitar Rp 3 juta.

DLH Kota Surabaya mengajak masyarakat segera melaporkan dugaan pencurian maupun perusakan fasilitas umum melalui Hotline 112 atau kanal media sosial resmi agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat.

​"Ayo warga jangan diam saja ketika ada yang ngambil kayak gitu, bisa dilaporkan ke medsos DLH ataupun Hotline 112 agar pencegahan dan penanganan cepat dapat segera dilakukan," pungkas Pramudita. 

Sebelumnya, dua kursi taman milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya ditemukan petugad Satpol PP di sebuah lapak barang bekas (rongsokan) Jalan Kaliwaron, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng. 

Editor: Sabik Aji Taufan
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