Dua Kursi Taman Surabaya Diduga Dicuri, Ditemukan di Lapak Rongsokan

JawaPos.com - Dua kursi taman milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya ditemukan petugad Satpol PP di sebuah lapak barang bekas (rongsokan) Jalan Kaliwaron, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng.

Kepala Bidang Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Surabaya, Mudita Dhira Widaksa mengatakan temuan tersebut diperoleh saat petugas melakukan patroli rutin wilayah, baru-baru ini.

"Kami membawa barang bukti beserta yang diduga sebagai pemilik lapak ke Polsek Gubeng untuk dilakukan pendataan dan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Mudita, Jumat (24/7).

Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas temuan di lapangan. Saat ditemukan di lokasi, Mudita menjelaskan salah satu kursi berada di atas timbangan, sedangkan kursi lainnya disandarkan di tembok.

"Saat ditemukan di lapak barang bekas, salah satu kursi berada di atas timbangan sehingga diduga sedang dalam proses penimbangan. Sementara satu kursi lainnya disandarkan di tembok," imbuhnya.

Terkait dugaan kursi taman tersebut dicuri lalu dijual ke lapak, Mudita tidak menjawab. Yang jelas saat ini, penanganan terhadap kasus ini sudah dilimpahkan ke Polsek Gubeng, termasuk pemilik lapak tersebut.

Sementata itu, dua kursi tersebut diamankan Satpol PP guna memastikan statusnya sebagai aset Pemkot Surabaya. Ke depan, patroli akan diperketat untuk mencegah penyalahgunaan aset milik pemerintah.

"Kami akan terus meningkatkan patroli dan pengawasan di berbagai wilayah. Harapannya tidak ada lagi aset milik pemerintah yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," tegas Mudita.

Selain mengintensifkan patroli, Satpol PP memperluas kolaborasi bersama TNI, Polri, perangkat wilayah, tokoh agama, dan masyarakat untuk melindungi aset serta fasilitas umum milik Pemkot Surabaya.