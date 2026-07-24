Dua Kursi Taman Surabaya Diduga Dicuri, Ditemukan di Lapak Rongsokan

Petugas Satpol PP Kota Surabaya mengamankan dua kursi taman milik pemkot yang ditemukan di lapak rongsokan, Jumat (24/7). (Humas Pemkot Surabaya)
JawaPos.com - Dua kursi taman milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya ditemukan petugad Satpol PP di sebuah lapak barang bekas (rongsokan) Jalan Kaliwaron, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng.
Kepala Bidang Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Surabaya, Mudita Dhira Widaksa mengatakan temuan tersebut diperoleh saat petugas melakukan patroli rutin wilayah, baru-baru ini.
"Kami membawa barang bukti beserta yang diduga sebagai pemilik lapak ke Polsek Gubeng untuk dilakukan pendataan dan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Mudita, Jumat (24/7).
Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas temuan di lapangan. Saat ditemukan di lokasi, Mudita menjelaskan salah satu kursi berada di atas timbangan, sedangkan kursi lainnya disandarkan di tembok.
"Saat ditemukan di lapak barang bekas, salah satu kursi berada di atas timbangan sehingga diduga sedang dalam proses penimbangan. Sementara satu kursi lainnya disandarkan di tembok," imbuhnya.
Terkait dugaan kursi taman tersebut dicuri lalu dijual ke lapak, Mudita tidak menjawab. Yang jelas saat ini, penanganan terhadap kasus ini sudah dilimpahkan ke Polsek Gubeng, termasuk pemilik lapak tersebut.
Sementata itu, dua kursi tersebut diamankan Satpol PP guna memastikan statusnya sebagai aset Pemkot Surabaya. Ke depan, patroli akan diperketat untuk mencegah penyalahgunaan aset milik pemerintah.
"Kami akan terus meningkatkan patroli dan pengawasan di berbagai wilayah. Harapannya tidak ada lagi aset milik pemerintah yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," tegas Mudita.
Selain mengintensifkan patroli, Satpol PP memperluas kolaborasi bersama TNI, Polri, perangkat wilayah, tokoh agama, dan masyarakat untuk melindungi aset serta fasilitas umum milik Pemkot Surabaya.
"Apabila masyarakat menemukan dugaan penyalahgunaan aset pemerintah, diharapkan segera melaporkannya kepada petugas terdekat atau melalui Command Center 112," pungkasnya.
Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa
Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!
2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya
Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Mediasi Ruben Onsu dan Sarwendah Digelar Tertutup, Ini yang Terjadi di Dalam Ruangan