Evakuasi Dua Pendaki Gunung Piramid di Bondowoso Tuntas, Operasi SAR Resmi Ditutup

JawaPos.com - Dua pendaki yang ditemukan meninggal dunia di kawasan Gunung Piramid, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, berhasil dievakuasi hingga posko. Operasi SAR pun resmi ditutup pada Rabu malam (5/8).

Kepala Kantor SAR Banyuwangi, I Made Oka Astawa, mengatakan bahwa jenazah korban sudah ditemukan pada hati pertama operasi, Selasa (4/8), namun karena medan yang curam, proses evakuasi dilanjut hari kedua.

"Setelah melalui medan yang terjal dan membutuhkan waktu evakuasi yang panjang, pada pukul 19.41 WIB kedua korban berhasil dievakuasi hingga Posko SAR Gabungan," tutur Made dalam keterangannya, Rabu (5/8).

Adapun korban adalah Maliya Finda, 51 tahun, warga Darmo, Wonokromo, Surabaya, dan Irfan Nasrul Laili, 35 tahun, warga Desa Traktakan, Wonosari, Bondowoso. Setelah dievakuasi, jenazah dibawa ke RS Bhayangkara Bondowoso.

"Dengan telah ditemukannya seluruh korban, Tim SAR melaksanakan debriefing pada pukul 20.00 WIB dan mengusulkan penutupan Operasi SAR. Seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing," imbuhnya.

Made menjelaskan, pada hari kedua operasi pencarian, Tim SAR Gabungan mulai bergerak sejak pukul 05.30 WIB setelah menggelar briefing dan membagi tugas kepada setiap Search and Rescue Unit (SRU).

SRU 1 mengevakuasi korban dari lokasi penemuan ke Pos 2 menggunakan teknik lowering menyusuri aliran sungai sejauh sekitar 940 meter. Selanjutnya, SRU 2 membawa korban menuju pintu pendakian dengan menempuh jarak sekitar 5,33 kilometer.

"Kami menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur SAR Gabungan, sehingga proses evakuasi dapat diselesaikan dengan baik," pungkas Made.

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