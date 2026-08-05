Viral Aksi Premanisme Serobot Ruko di Ngagel Surabaya, Polisi Tetapkan 3 Tersangka

Video viral dugaan premanisme yang dilakukan ormas terhadap pemilik ruko di Ngagel, Surabaya. (Instagram @surabayaview.id)
JawaPos.com - Polisi mengamankan dan menetapkan 3 tersangka atas aksi dugaan premanisme dan penyerobotan ruko di kawasan Ngagel Rejo, Surabaya, yang belakangan viral di media sosial.
Ketiga pelaku, di antaranya berinisial AA (36), warga Sidotopo Jaya 7 Sidotopo, Surabaya; SL (46), warga Dusun Brambang, Taman Sereh, Sampang; dan NH (45), warga Simogunung Kramat Barat 4C, Surabaya.
Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Lutfi Sulistyawan mengatakan pihaknya sudah melakukan penangkapan, penahanan dan proses lebih lanjut terhadap tiga orang tersangka.
Meski demikian, kepolisian terus mendalami kasus dengan mengumpulkan keterangan saksi dan pemeriksaan rekaman CCTV. Kombes Pol Luthfie tak menampik adanya kemungkinan paku lain yang terlibat.
"Pada prinsipnya Polrestabes Surabaya berkomitmen tidak ada aksi premanisme, aksi pengerahan massa dengan upaya menghalang-halangi seseorang masuk rumah dan sebagainya," ucapnya, Rabu (5/8).
Kapolrestabes Surabaya menegaskan pihaknya akan menindak tegas aksi premanisme yang terjadi di wilayah hukum Kota Pahlawan. Tidak ada toleransi bagi siapapun yang bertindak sewenang-wenang, termasuk Ormas.
"Saya sampaikan organisasi masyarakat (ormas) harus tetap mematuhi peraturan hukum, jangan nabrak peraturan, tidak ada hal-hal demikian di kota Surabaya," tegas Kombes Pol Luthfie.
Dari kasus tersebut, polisi mengamankan barang bukti dari korban, fotokopi leges bermeterai Surat Izin Pemakaian Tanah Jangka Menengah Pemerintah Kota Surabaya, gembok dan anak kunci, HP, Flashdisk rekaman CCTV.
Sementara dari tangan para tersangka, Polrestabes Surabaya menyita HP iPhone, 2 lembar surat kuasa, 2 lembar Surat Tugas, kipas angin, Printer, 2 banner BNPM DPD Surabaya, dan pompa air.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Unjuk Gigi!
Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia
Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026
Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan
Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru
Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi
Prediksi Skor Persib Bandung vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Misi Berat Macan Kemayoran!
3 Fakta Respons Kedubes Iran usai Pidato Prabowo soal Nuklir, Tegaskan Programnya Hanya untuk Tujuan