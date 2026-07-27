Viral Lagi Dugaan Premanisme Ormas di Surabaya, Pemilik Ruko Dipukul hingga Diancam

JawaPos.com - Jagat maya di Surabaya kembali digegerkan dengan dugaan premanisme yang dilakukan oknum yang mengaku anggota ormas (organisasi masyarakat).

Kali ini, sejumlah oknum anggota ormas mengintimidasi dan menganiaya pemilik ruko di Jalan Krukah Utara No. 34, Ngagel Rejo, Surabaya.

Dalam rekaman CCTV yang viral di media sosial, terlihat seorang laki-laki pemilik ruko bernama Bagus Indra, tengah membersihkan bangunan yang sudah lama tak ditempati pada Rabu (22/7).

Tak lama kemudian, sekelompok orang tak dikenal datang secara bergerombol dan memaksa masuk ke area ruko tersebut.

Mereka mengaku sebagai anggota organisasi masyarakat (ormas) Barisan Nasional Pemuda Madura (BNPM).

Terjadi aksi saling dorong di pintu pagar ketika pemilik ruko berusaha menahan orang tak dikenal tersebut agar tidak masuk. Namun, jumlah massa yang lebih banyak membuat pagar akhirnya terbuka.

Berdasarkan informasi yang beredar, aksi tersebut diduga berkaitan dengan upaya pengambilalihan bangunan secara paksa. Akibat insiden tersebut, korban mengalami sejumlah luka di tubuhnya.

"Ada luka fisik di tangan sebelah kiri, terus dada sebelah kiri saya juga dipukul," ujar Bagus saat Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi datang ke lokasi, dikutip dari akun Instagram @ericahyadi_, Senin (27/7).

Bagus menjelaskan ruko tersebut diperolehnya melalui lelang yang digelar Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya pada April 2026. Ia keluar sebagai pemenang lelang tersebut.