Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Ludry Argo Wisnu Prayoga
Rabu, 5 Agustus 2026 | 19.27 WIB

Perdaya Korban dengan Iming-Iming Jalur Khusus, Agung: Rekruitmen ASN Gratis, Bantah Terima Upah

Sidang SK ASN palsu di PN Gresik menghadirkan 4 saksi tambahan, di antaranya Kepala BKPSDM Gresik Agung Endro Nugroho Setyo Utomo dan Agus Priyono. (Istimewa) - Image

Sidang SK ASN palsu di PN Gresik menghadirkan 4 saksi tambahan, di antaranya Kepala BKPSDM Gresik Agung Endro Nugroho Setyo Utomo dan Agus Priyono. (Istimewa)

JawaPos.com - Drama perkara pemalsuan dokumen Surat Keputusan (SK) palsu berkedok rekruitmen ASN mulai memanas. Pengadilan Negeri (PN) Gresik menghadirkan 4 saksi tambahan, 2 di antaranya merupakan sosok yang paling sering dikaitkan. Yakni Kepala BKPSDM Gresik Agung Endro Nugroho Setyo Utomo dan Agus Priyono.

Kasus yang menyeret terdakwa Antoni itu masih berkutat pada agenda keterangan saksi-saksi. Salah satunya Kepala BKPSDM Gresik Agung Endro Nugroho Setyo Utomo yang hadir memberikan keterangan pada Senin malam (4/8).

"Pada awal April lalu, ada setidaknya 9 orang membawa SK palsu di kantor saya," jelas Agung Endro Nugroho Setyo Utomo.

Di hadapan majelis hakim, dia menjelaskan kejanggalan SK yang dibawa korban. Yakni ketidaksesuaian nomor induk pegawai, tanda tangan, hingga tata naskah yang berbeda dengan SK asli.

"Sejak 2024 saya sudah ditugaskan di BKPSDM. Sehingga cukup familiar dengan dokumen SK," papar Agung Endro Nugroho Setyo Utomo.

Agung menyatakan, ikut berperan dalam melaporkan kasus tersebut ke pihak berwajib. Terlebih, ada sekitar 14 orang yang menjadi korban dengan kerugian ratusan juta rupiah.

"Dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan bahwa rekruitmen ASN gratis tanpa biaya, baik untuk PNS maupun PPPK," terang Agung Endro Nugroho Setyo Utomo.

Mantan Kepala DPMPTSP Gresik itu tidak pernah berkomunikasi dengan Antoni, ataupun menerima upah atas aksi culas tersebut. Termasuk menyampaikan informasi tentang jalur khusus rekruitmen ASN dengan membayarkan sejumlah nominal.

Hal tersebut sekaligus merespons pernyataan saksi Agus Priyono (AP) saat memperdaya para korban. "Tidak benar, proses rekruitmen selalu terbuka. Bahkan saat pelantikan atau penyerahan SK biasa digelar secara seremoni," ungkap Agung Endro Nugroho Setyo Utomo.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Mediasi Gugatan Pemalsuan SK ASN Gresik, Korban Mayoritas Keluarga Kades yang Tergiur Jalur Cepat - Image
Surabaya Raya

Mediasi Gugatan Pemalsuan SK ASN Gresik, Korban Mayoritas Keluarga Kades yang Tergiur Jalur Cepat

Rabu, 29 Juli 2026 | 20.11 WIB

Saling Tuding Kasus SK ASN Pemkab Gresik Palsu, Saksi Sebut Peran Dominan Tersangka Agus Priyono - Image
Surabaya Raya

Saling Tuding Kasus SK ASN Pemkab Gresik Palsu, Saksi Sebut Peran Dominan Tersangka Agus Priyono

Kamis, 23 Juli 2026 | 15.23 WIB

Proses Melahirkan Dikawal Petugas Polres Gresik, Siapkan Nama Vanza, Terinspirasi Mobil Patroli - Image
Surabaya Raya

Proses Melahirkan Dikawal Petugas Polres Gresik, Siapkan Nama Vanza, Terinspirasi Mobil Patroli

Selasa, 14 Juli 2026 | 20.51 WIB

Terpopuler

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir - Image
1

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Unjuk Gigi!

4

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

5

Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026

6

Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan

7

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

8

Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Misi Berat Macan Kemayoran!

10

3 Fakta Respons Kedubes Iran usai Pidato Prabowo soal Nuklir, Tegaskan Programnya Hanya untuk Tujuan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore