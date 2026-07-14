Proses Melahirkan Dikawal Petugas Polres Gresik, Siapkan Nama Vanza, Terinspirasi Mobil Patroli

Pasangan suami istri asal Gresik memberikan nama anaknya terinspirasi dari mobil patroli setelah kelahiran anak perempuan mereka. (Istimewa)
JawaPos.com - Irfan Dwi Prasetyo dan Arfrida Anggraeni tersenyum lega saat disambangi petugas Satlantas Polres Gresik, Selasa (14/7). Pasutri asal Kecamatan Kebomas itu telah dikaruniai seorang anak perempuan, setelah mereka melalui proses bersalin yang cukup melelahkan pada Minggu (12/7) dini hari.
Meski belum resmi memberikan nama untuk putrinya, kata Vanza menjadi salah satu pilihan. Nama itu terinspirasi dari mobil Toyota Avanza.
Mobil yang ditumpangi pasutri tersebut. Sekaligus mobil serupa yang dikendarai petugas Satlantas Polres Gresik yang membantu mengawal perjalanan saat menuju RSUD Ibnu Sina.
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"Kalau kata orang dulu, tempat anak itu lahir bisa membawa rejeki. Kebetulan proses kelahiran putri saya sangat terbantu dengan keberadaan patroli petugas Polres Gresik," jelas Irfan.
Pria 23 tahun itu juga tengah mempertimbangkan menamai putrinya dengan unsur Kepolisian. Sebagai bentuk penghormatan kepada petugas yang ikut membantunya.
"Belum terpikirkan, namun nanti rundingan dengan istri," ujar Irfan lantas tertawa.
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Irfan pun tidak membayangkan momen kelahiran putri pertamanya tanpa kehadiran personel Satlantas Polres Gresik. Sebab, kondisi lalu lintas saat itu sangat padat. Padahal, istrinya sudah tidak kuat menahan sakit lantaran hendak melahirkan bayi dalam kandungannya.
"Saya hanya bisa menyampaikan terimakasih sebanyak-banyaknya. Semoga terus diberikan kesehatan dan kelancaran dalam bertugas melayani masyarakat," ucap Irfan.
Terpisah, Kasatlantas Polres Gresik AKP Nur Arifin pun menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan wujud nyata tugas Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Pihaknya juga bersyukur lantaran Irfan beserta keluarganya dalam kondisi sehat dan berbahagia.
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