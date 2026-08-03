Polda Jatim: Kematian 5 Korban KMP Mutiara Sentosa II Bukan Karena Luka Bakar

Sembilan penumpang KMP Mutiara Sentosa yang dievakuasi dalam keadaan selamat tiba di Pelabuhan Kalianget, Sumenep. (Basarnas Surabaya)
JawaPos.com - Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Jawa Timur memastikan, penyebab lima korban meninggal dalam insiden kebakaran KMP Mutiara Sentosa II bukan karena luka bakar.
Kepala Biddokkes Polda Jawa Timur, Kombes Pol Wahono Edhi mengatakan, hasil pemeriksaan tim forensik di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya menunjukkan rata-rata korban meninggal karena sesak napas.
"Kelima korban ini rata-rata ada yang sesak napas karena asap. Karena sesak napas, lompat, kesadaran tidak bagus sehingga tenggelam. Jadi tidak ada yang meninggal karena luka bakar," ujarnya, Senin (3/8).
"Ada yang baik-baik saja, lompat, lalu mungkin tidak bisa berenang, terus lemas. Lemas ini bisa karena memang kondisinya lemas dari awal atau bisa jadi banyak minum air laut (garam). Nah, ini membuat lemas," imbuhnya.
Adapun lima korban meninggal dunia dalam insiden kebakaran KMP Mutiara Sentosa II berhasil diidentifikasi Tim Biddokkes Polda Jatim, Senin (3/8), sebagai berikut:
1. Sri Indratmo Wijaya, 47 tahun, warga Pati, Jawa Tengah
2. Siti Fatimah, 57 tahun, warga Kota Makassar, Sulawesi Selatan
3. Sari Sukoco, 39 tahun, warga Tulungagung
4. Rino Eka Putra, 48 tahun, warga Agam, Sumatera Barat
5. Yedi Hendrawan, 63 tahun, warga Kapuas, Kalimantan Tengah
"Ini jenazah sudah siap untuk diserahkan kepada keluarga. Nah, nanti setelah sesi ini, kami akan menyerahkan jenazah kepada keluarga di kamar jenazah Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya," pungkas Kombes Pol Wahono.
Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Mutiara Sentosa II mengalami kecelakaan laut di Perairan Utara Sumenep, Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur pada Minggu pagi (2/8).
KMP Mutiara Sentosa II merupakan kapal jenis Ro-Ro milik PT Atosim Lampung Pelayaran (ALP).
Kapal tersebut melayani rute utama Surabaya-Makassar dengan waktu tempuh 40 jam atau 1 hari 16 jam.
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