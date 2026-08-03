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Novia Herawati
Senin, 3 Agustus 2026 | 21.24 WIB

Polda Jatim Kerahkan Dua Helikopter Percepat Pencarian Korban KMP Mutiara Sentosa II

Sembilan penumpang KMP Mutiara Sentosa yang dievakuasi dalam keadaan selamat, tiba di Pelabuhan Kalianget, Sumenep. (Dokumentasi Basarnas Surabaya) - Image

Sembilan penumpang KMP Mutiara Sentosa yang dievakuasi dalam keadaan selamat, tiba di Pelabuhan Kalianget, Sumenep. (Dokumentasi Basarnas Surabaya)

JawaPos.com - Polda Jawa Timur mengerahkan dua helikopter untuk mempercepat proses pencarian dan evakuasi korban KMP Mutiara Sentosa II, yang terbakar di Perairan Utara Sumenep, Minggu (2/8).

Hal tersebut disampaikan Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto saat meninjau korban KMP Mutiara Sentosa di Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Kota Surabaya, Senin (3/8).

"Dari Polda satu (helikopter), dan dari Mabes Polairud juga satu. Sama, untuk membantu teman-teman melakukan kegiatan pencarian. Mudah-mudahan semuanya bisa diselamatkan," tuturnya.

Irjen Pol Nanang menegaskan, fokus utama saat ini adalah menyelamatkan seluruh korban yang masih dalam proses evakuasi. Ia berharap seluruh penumpang yang belum ditemukan dapat segera dievakuasi dengan selamat.

"Jadi dari awal kita sampaikan, kita bersama teman-teman dari Basarnas, Angkatan Laut, dan semua stakeholder sudah melakukan kegiatan yang sama, yaitu untuk pertolongan korban dulu, itu yang penting," imbuhnya.

Terkait lima korban KMP Mutiara Sentosa II yang meninggal dunia, tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jatim telah melakukan proses ante mortem untuk mengidentifikasi identitas korban.

"Sedangkan yang lain (korban selamat) ini kan masih dalam perjalanan. Jadi biarkan kami konsentrasi dulu pada penyelamatan ini. Kita fokus dulu pada pertolongan korban selamat," tegas Nanang.

Kronologi singkat

KMP Mutiara Sentosa II merupakan kapal jenis Ro-Ro milik PT Atosim Lampung Pelayaran (ALP). Kapal tersebut melayani rute utama Surabaya - Makassar dengan waktu tempuh 40 jam.

Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit mengatakan laporan awal insiden kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 diterima Petugas Siaga Kantor SAR Surabaya dari pihak Syahbandar Tanjung Perak dan PT ALP.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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