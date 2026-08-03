5 Jenazah Korban Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II Teridentifikasi

Petugas SAR mengevakuasi sejumlah korban terbakarnya KMP Mutiara Santosa II di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Senin (3/8/2026). (ANTARA/Naufal Ammar Imaduddin)
JawaPos.com - Identitas 5 jenazah korban meninggal dalam kebakaran Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Mutiara Sentosa II di Perairan Utara Sumenep, Jawa Timur pada Minggu (2/8) akhirnya terungkap.
Hal ini disampaikan Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Kabiddokkes) Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jatim, Kombes Pol Wahono Edhi dalam konferensi pers di Surabaya, Senin malam (3/8).
"Pada hari ini, Senin, 3 Agustus 2026, kami telah berhasil melaksanakan identifikasi terhadap lima jenazah yang diterima Tim DVI. Alhamdulillah seluruhnya berhasil teridentifikasi," tuturnya.
Berikut identitas lima korban meninggal dunia dalam insiden kebakaran KMP Mutiara Sentosa II:
1. Sri Indratmo Wijaya, 47 tahun, warga Pati, Jawa Tengah
2. Siti Fatimah, 57 tahun, warga Kota Makassar, Sulawesi Selatan
3. Sari Sukoco, 39 tahun, warga Tulungagung
4. Rino Eka Putra, 48 tahun, warga Agam, Sumatera Barat
5. Yedi Hendrawan, 63 tahun, warga Kapuas, Kalimantan Tengah
Wahono menjelaskan, proses identifikasi dilakukan melalui metode ilmiah dengan mencocokkan data primer (sidik jari dan gigi) serta data sekunder (rekam medis, ciri visual, dan barang milik korban).
Meski seluruh korban KMP Mutiara Sentosa II yang meninggal telah teridentifikasi, operasi DVI tetap dibuka mengikuti perkembangan operasi pencarian dan evakuasi yang dilakukan tim SAR gabungan.
"Sampai saat ini operasi DVI masih berjalan dan akan ditutup setelah operasi SAR dinyatakan selesai. Kami membuka layanan hotline bagi keluarga yang membutuhkan informasi atau ingin menyerahkan data ante mortem," ucap Kombes Pol Wahono.
Bagi keluarga korban insiden kebakaran KMP Mutiara Sentosa II, dapat menghubungi hotline Tim DVI Polda Jawa Timur di nomor 0851-9044-7911 dan 0859-0447-911.
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