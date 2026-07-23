3.370 Muktamirin Muktamar NU Diinapkan di 16 Gedung di Ponpes Bahrul Ulum Jombang

Muktamar ke-35 NU akan bertempat di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. (Radar Jombang)
JawaPos.com – Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang mulai bersiap menyambut pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU).
Pesantren tersebut ditunjuk oleh PBNU sebagai tempat berlangsungnya muktamar, yang akan dihadiri oleh ribuan muktamirin dari seluruh Indonesia.
Sejumlah fasilitas disiapkan untuk para muktamirin. Dimulai dari penyiapan gedung-gedung pesantren untuk arena muktamar.
Juga 16 gedung sekolah dan kampus di lingkungan pesantren untuk menjadi tempat menginap ribuan muktamirin.
’’Seluruh fasilitas Muktamar NU berada di area Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum (YPPBU), Desa Tambakrejo, Kecamatan/Kabupaten Jombang,’’ kata Ketua Umum YPPBU sekaligus Ketua Panitia Lokal Muktamar ke-35 NU, KH Abdurrozaq Sholeh (Gus Rozaq), dikutip dari Radar Jombang (Jawa Pos Group), Kamis (23/7).
Dia menjelaskan, sejumlah Gedung telah ditentukan sebagai tempat rangkaian kegiatan muktamar, mulai dari registrasi hingga sidang-sidang komisi,
Registrasi peserta ditempatkan di MTs Bahrul Ulum. Seremoni pembukaan dijadwalkan berlangsung di Lapangan Untung Surapati.
Kemudian, Komisi Organisasi ditempatkan di di Gedung Serba Guna (GSG) KH Hasbullah Said. Sidang Pleno dan Program akan berlangsung di halaman gedung tersebut.
Komisi Rekomendasi akan berdiskusi di Aula Universitas KH A Wahab Hasbullah (Unwaha), sedangkan Bahtsul Masa’il (BM) Waqi’iyah di Aula Ma’had Ali.
Kemudian, BM Qonuniyah di Aula Gedung Madrasah Fatah Hasyim. Serta BM Maudhu’iyah di halaman MAN 3 Tambakberas.
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